All Together Now, replica 4 puntata/ I momenti migliori: eliminati Gli Amabili, ma Domenico Iervolino?

All Together Now, anticipazioni della quarta puntata in replica

Questa sera, mercoledì 4 agosto, in prima serata su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con le repliche della terza edizione di “All Together Now – La musica è cambiata”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker. Continua la sfida tra i 9 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Come sempre le loro esibizioni saranno valutate dalla giuria vip – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi e che quest’anno comprende anche la “giuria popolare”. I 9 concorrenti rimasti in gara sono: Beatrice Baldaccini, Kam “Eki” Cahayadi, Dalila Cavalera, Silvia Rita Iannone, Domenico Iervolino, Antonio Marino, Alessio Selvaggio, Savio Vurchio e il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà.

La gaffe di Michelle Hunziker a All Together Now

Durante la puntata di “All Together Now” Michelle Hunziker è stata protagonista di una gaffe. Nel dare la parola al cantante Leonardo Monteiro, uno dei 100 esperti del Muro Umano, la conduttrice lo ha chiamato “Leonardo Manerio”. Dopo qualche secondo, si è subito corretta: “Scusate!”. I protagonisti dello spareggio finale sono stati Beatrice Baldaccini e Gli Amabili. Beatrice, 29 anni di Lucca, ha cantato “Se piovesse il tuo nome” di Elisa, mentre Gli Amabili invece si sono esibiti con “The time of my life” dal film “Dirty Dancing”. Prima del giudizio di giuria e muro si sono esibiti nuovamente: Beatrice con “L’amore è un’altra cosa” di Arisa e Gli Amabili con “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e poveri. La giuria ha eliminato Gli Amabili, giudizio confermato anche dal Muro che ha premiato Beatrice con 90 punti. Ovviamente non sono mancate critiche per la loro eliminazione: la coppia era molto apprezzata dal pubblico!

