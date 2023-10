“Alla fine non ci saranno più bianchi”/ Fondatore Ong tedesca: “Lavoriamo per deomogenizzare la società”

Stanno facendo discutere alcune dichiarazioni rilasciate via Twitter da Axel Steier, co-fondatore della Ong tedesca Life Line, la cui nave “Rise Above” naviga nel Mar Mediterraneo alla ricerca di migranti da salvare. In un tweet pubblicato lo scorso dicembre in risposta ad un commento, poi cancellato, che gli contestava l’operato delle Ong, spiegava: “Alla fine non ci sarà più pane bianco (bianchi, ndr), perché tra 50-100 anni la vostra prole sceglierà (diversamente da voi) un partner che non è bianco. La deomogenizzazione della società sta progredendo. La sostengo col mio lavoro”. E ancora: “Lo vogliamo così, abbiamo il pieno controllo, presto finirà il divertente vivere da ‘panino bianco’”.

Dichiarazioni che ovviamente non sono passate inosservate e che sono state riprese anche dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, che attraverso la sua pagina Instagram ha commentato: “Gettata la maschera: “Tra 50-100 anni i vostri discendenti sceglieranno partner non bianchi. La disomogeneizzazione della società sta procedendo e la sostengo con il mio lavoro”. Con tanto di epiteti offensivi verso chi ha (colpevolmente?) la pelle bianca. Ecco cosa twittava lo scorso dicembre il co-fondatore della Ong tedesca Life Line, la cui nave “Rise Above” naviga nel Mediterraneo”, aggiungendo poi “Incommentabile”.

TWEET CO-FONDATORE ONG TEDESCA AXEL STEIER, I VERDI AGGIUNGONO: “STIAMO SALVANDO VITE”

Come ricorda il quotidiano Il Giornale, i Verdi della Germania non sembra intenzionati a cambiare la propria posizione in merito al finanziamento alle Ong, ignorando quindi la presa di posizione dell’Italia. Ricarda Lang, leader dei Verdi al governo tedesco, a riguardo specifica: “Quello che sta accadendo qui è che si stanno salvando vite umane, e questa è la cosa giusta da fare. Ed è giusto sostenere chi lo fa”, definendo poi “un’assurdità” la difesa all’Italia di Johann Wadephul, deputato dell’opposizione di centrodestra della CDU/CSU.

Nel nuovo patto sui migranti è stato eliminato l’emendamento sulle Ong proposto dalla Germania ma intanto, sottolinea ancora Il Giornale, il governo tedesco continuerà a finanziare le stesse organizzazioni con ben 2 milioni di euro di fondi.











