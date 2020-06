“Allah Akbar! Italia mer*a!”, immigrato si scaglia su ambulanza / Video choc a Rimini

Pubblicità

Attimi di tensione a Rimini all’urlo di “Allah Akbar! Allah Akbar!”. Un immigrato, in compagnia della compagna brasiliana, ha scombussolato la tranquilla cittadina romagnola per diversi minuti, scagliandosi con una spranga contro una’ambulanza e insultando le forze dell’ordine. Una notte di paura a causa della furia del tunisino che con quel “Allah Akbar” è apparso piuttosto minaccioso. Secondo quanto riferisce IlGiornale.it, la coppia era in forte stato di alterazione e dagli esami specifici, infatti, sarebbe emerso l’uso di sostanze stupefacenti. La bravata del duo ha mandato in tilt il traffico delle auto in transito, oltre ai danni riportati da un locale, a cui sarebbero stati sottratti sedie, cassonetti e fioriere. La situazione è diventata più tesa con le urla di “Allah Akbar! Allah Akbar!”, parole che inevitabilmente hanno spaventato le persone nelle vicinanze e i testimoni dai balconi delle case.

Immigrato tunisino crea il caos a Rimini: il video

Grazie all’intervento delle forze dell’ordine la situazione è rientrata, anche se nel frattempo la coppia non ha perso l’occasione di prendersela col personale medico sanitario giunto sul posto. Nel mirino un’ambulanza presa a sprangate, ma anche gli agenti che alla fine hanno ammanettato e portato in questura la coppia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.





