Allarme chimico Rovereto: fuga di gas alla Suanfarma/ Nube tossica? “Restate a casa”

Minuti di paura a Rovereto, in provincia di Trento, per quello che può essere a tutti gli effetti definito un vero e proprio “allarme chimico”: stando a quanto riportato dalle testate locali e, soprattutto, dall’ufficio stampa della Provincia, si è verificata una fuga di gas (la natura delle sostanze che si stanno disperdendo nell’aria è attualmente ancora sconosciuta) presso lo stabilimento della Suanframa (ex Sandoz). La segnalazione è pervenuta con prontezza all’Agenzia Provinciale per la Protezione Ambientale, anche nota con l’acronimo APPA, intorno alle ore 10 di oggi, mercoledì 2 settembre. Stanno già operando sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco di Rovereto e i permanenti di Trento e, come recita la nota ufficiale emessa dal comparto comunicazione provinciale, “dalle prime informazioni risulta che la perdita sia già stata individuata dalla squadra di emergenza della ditta, che ha comunque richiesto il supporto delle strutture provinciali. In attesa di ulteriori informazioni sulla portata dell’evento, la protezione civile trentina consiglia i residenti della zona di rimanere in casa”. Sono attesi nel corso della giornata ulteriori aggiornamenti in merito alla vicenda, nella speranza che la preoccupazione attuale possa dissiparsi agevolmente e la portata della notizia possa essere ridimensionata dai fatti e, soprattutto, dalle rilevazioni che verranno eseguite in loco.

