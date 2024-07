Allarme listeria in Canada: due morti e dieci infetti/ Richiamati prodotti a marchio Silk

C’è preoccupazione in Canada per la listeria che ha ucciso due persone provocando numerose infezioni. Ne scrive il Washington Post, sottolineando che gli ammalati in totale, oltre alle due vittime, sarebbero dieci, così come riferito dal dipartimento sanitario canadese, e l’infezione sarebbe sopraggiunta dopo che gli stessi infetti avrebbero assunto dei prodotti della filiera lattiero-casearia.

Alla luce di questi numerosi casi, Health Canada ha invitato le persone a non consumare, ne tanto meno a vendere, servire o distribuire, una serie di prodotti a base vegetale dei marchi Silk e Great Value. Le dieci persone che sarebbero state raggiunte da listeria avrebbero fra i 37 e gli 89 anni, ma il 58% ha più di 60 anni, mentre circa due terzi sono delle donne. Inoltre, del totale degli infetti, le due vittime più altri dieci, nove sono stati ricoverati in ospedale.

ALLARME LISTERIA IN CANADA: RITIRATI 18 PRODOTTI

La CFIA, la Canadian Food Inspection Agency, ha fatto sapere che 18 prodotti di Silk sono stati ritirati dal mercato nell’ultima settimana, per via della “possibile contaminazione da Listeria monocytogenes”. Fra i prodotti ritirati troviamo bevande alle mandorle, al cocco e all’avena e la stessa agenzia del cibo canadese non esclude che possano esserci eventuali altri ritiri, nel caso di sospetti, e si sta inoltre accertando che i richiami siano effettivamente avvenuti.

Viene specificato di fare molta attenzione in quanto il cibo contaminato da listeria “potrebbe non sembrare o avere un odore avariato, ma può comunque farti ammalare”. Ma cosa è la listeria? Si tratta dell’abbreviazione di Listeria monocytogenes, che è il nome del batterio che può causare la listeriosi, la malattia di cui si sono ammalati i dodici di cui sopra, e di cui si può anche morire, come dimostrato dalle due vittime.

ALLARME LISTERIA IN CANADA: I SINTOMI E LE PAROLE DI DANONE

Solitamente, nella maggior parte dei casi, coloro che si ammalano di listeria manifestano dei sintomi molti simili a quelli di una normale influenza, come ad esempio febbre e mal di testa, ma in alcuni casi, soprattutto fra i più fragili, può portare a gravi conseguenze. Sulla vicenda si è espressa anche la Silk, l’azienda interessata dal richiamo, spiegando di aver aperto una indagine per cercare di comprendere cosa sia successo, aggiungendo che i prodotti interessati dal richiamo sono stati fabbricati in un impianto di terzi.

Danone ha invece precisato che tutti i prodotti interessati da presunta listeria, sono prodotti e distribuiti solo in Canada, così come fatto sapere al Washington Post. “La notizia della morte è devastante – le parole di Frédéric Guichard, presidente di Danone Canada – le nostre più sincere condoglianze. Stiamo lavorando con la massima serietà e in stretta collaborazione con le autorità per indagare a fondo e fare luce sulle circostanze che circondano questo evento”, ha aggiunto, facendo sapere che appena ci saranno aggiornamenti fornirà tutte le informazioni possibili.

