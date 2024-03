Allergeni non dichiarati, ministero salute ritira formaggio vegano/ Via dal banco tre prodotti di “Fermaggio”

Il ministero della salute ha emesso un avviso di richiamo nei confronti di un formaggio. Nel dettaglio, come specificato da SkyTg24 e Fanpage, la comunicazione è stata pubblicata nella giornata di ieri, mercoledì 27 marzo 2024, ed ha riguardato il formaggio con denominazione Mezzarè, a marchio Fermaggio, prodotto da Rondina’s food srls con sede in via dell’Artigianato 3, 00033, Cave, in provincia di Roma. Il motivo del ritiro de prodotto alimentare, è la possibile presenza di allergeni all’interno dello stesso, che però non sarebbero stati dichiarati nell’etichetta del formaggio. L’avviso è comparso nella sezione web del ministero della salute dove vengono elencati appunto tutti i prodotti che sono richiamati, ed è stata segnalata un’allerta per numerosi lotti di prodotto che sono vendute come alternative vegetali al formaggio.

“L’alert” del ministero è rivolto in particolare a coloro che hanno delle allergie, e il consiglio è quello di non consumare il prodotto qualora lo avessero già acquistato, e di riportarlo presso il punto vendita per acquistarne un altro identico ma di un lotto differente, o chiedendo eventualmente il rimborso. I lotti del prodotto di cui sopra sono L0000882, L0000893, L0000893D, L0000901, L0000901D, L0000909, L0000919, L0000927, L0000927D, L0000933, L0000933, L0000942, L0000945, L0000947, L0000949, L0000958, L0000958D.

ALLERGENI NON DICHIARATI, MINISTERO SALUTE RITIRA FORMAGGIO: RITIRATI ANCHE STRACCELLA E AFFUMICATA

Il ritiro ha riguardato anche un altro prodotto dello stesso marchio e della stessa azienda, leggai lo Straccella, venduto in confezione da 140 grammi, lotti ritirati numero L0000911, L0000921, L0000930, L0000944, L0000951, L0000960. Infine il terzo ed ultimo prodotto, l’Affumicata, venduta in confezione da 150 grammi, lotti ritirati numero: L0000882, L0000893, L0000893D, L0000901, L0000901D, L0000909, L0000919, L0000927, L0000927D, L0000933, L0000933, L0000942, L0000945, L0000947, L0000949, L0000958, L0000958D.

Non è ovviamente la prima volta che il ministero della salute pubblica degli avvisi di questo tipo sul proprio sito, e si tratta nella quasi totalità di casa di messaggi precauzionali dopo che vengono evidenziate delle scorrettezze. In ogni caso, il consiglio, è quello di non consumare il prodotto in questione qualora l’aveste acquistato.











