Alvaro Soler/ Ho scritto Magia” nel periodo delle riaperture (Rtl 102.5 Power Hits)

Alvaro Soler, protagonista questa sera a “Rtl 102.5 Power Hits”.

Questa sera, martedì 31 agosto, in occasione di “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021” all’arena di Verona sarà decretato il tormentone musicale dell’estate 2021. Sul palco ci sarà anche Alvaro Soler che quest’estate ha conquistato le classifiche con “Magia”, cercando di ripetere il grande successo di “El mismo sol”, hit dell’estate 2015. Soler è nato a Barcellona nel 1991 e ha sia una sorella che un fratello. Quando aveva soli dieci anni è dovuto andare a vivere a Tokyo insieme alla famiglia e si è iscritto in una scuola tedesca. Crescendo ha capito di amare la musica, ma non ha mai abbandonato la scuola, infatti si è iscritto all’università d’Ingegneria e Design e si è laureato. Nel 2015 lancia il suo singolo di successo ed esce il suo album “Eterno Agosto”. Il cantante si trasferisce a Berlino e nel 2016 nasce la canzone “Sofia”. Un anno dopo partecipa a Sanremo come ospite e a “X Factor Italia” come giudice. Con la pandemia si è concesso una pausa, ma ora è ritornato con il brano “Magia”.

Alvaro Soler e il ritorno con “Magia”

Grazie ai suoi successi “El mismo sol” nel 2015, “Sofia” nel 2016, “Yo contigo, tú conmigo” nel 2017, “La cintura” nel 2018 e “La libertad” nel 2019 Alvaro Soler ha conquistato 4 miliardi di stream nel mondo e 20 platini solo in Italia. Nel 2020 la pandemia lo ha allontanato dalla musica e ha aspettato un anno per scrivere un nuovo brano: “Ho scritto “Magia” nel periodo delle riaperture, quando ho assaporato quelle libertà che prima non avevamo e di cui parlo nella canzone. Quando ero a Madrid per lavoro, sono andato a bere una birra e mi è sembrato il massimo della gioia”, ha raccontato al Corriere della sera. Alvaro Soler è stato legato per cinque anni alla cantante Sofia Ellar. Insieme dal 2016,i due si conoscevano da prima: pare, infatti, che l’incontro abbia ispirato il tormentone Sofia, uscito l’anno precedente. Hanno annunciato la fine della loro relazione lo scorso marzo, postando sui social network la stessa foto, chiedendo di avere rispetto per la loro vita privata: “Gli ultimi mesi non sono stati facili per noi, ma dato che siamo stati sempre onesti io e Sofia volevamo dirvi che le nostre vite prenderanno strade separate”. Alvaro e Sofia comunque rimasti in ottimi rapporti.

