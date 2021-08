Alvaro Vitali “Fenech l’attrice più sexy”/ “GF Vip? Nessuna chiamata ma lo farei”

In un’intervista al settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana, Alvaro Vitali ricorda l’amico e collega Gianfranco D’Angelo e svela retroscena inediti della sua carriera, da ieri a oggi. Ricorda di aver girato con lui ben 15 film dal 1975 al 1978, “Una catena di montaggio. – ammette – Di lui ricordo soprattutto la simpatia”. In quegli anni c’era chi, per Vitali, sgomitava più di altri: “Tra gli attori, sicuramente il più determinato a sgomitare ed emergere a tutti i costi era Lino Banfi. Tant’è che D’Angelo fu fatto fuori ed entrò Lino al suo posto accanto a me. – ha rivelato l’attore, poi continuando – Prima eravamo io e Gianfranco il tandem. Se ci rimase male? Molto, lasciò il cinema dicendo: ‘Non mi merita’ per dedicarsi al teatro”.

Alvaro Vitali/ “Pierino è la mia vita, mi ha fatto conoscere nel mondo” (Vieni da me)

Parlando di attrici, per Alvaro Vitali le più belle dei suoi anni sono state “senz’altro per prima la Fenech, seguita da Nadia Cassini, Carmen Russo, Gloria Guida e Annamaria Rizzoli”. Critica, invece, le bellezze di oggi “Sono tutte uguali, un po’ rifatte, le confondi”.

Alvaro Vitali al Grande Fratello Vip? “Non mi hanno cercato ma lo farei”

Si parla anche di reality con Alvaro Vitali, che anni fa partecipò alla Fattoria. Oggi entrerebbe nel cast del Grande Fratello Vip? Lui rivela che “Non mi hanno cercato, e magari lo farei pure. Di certo non vado io a cercarli. Questi con me, in video, hanno sempre perso un sacco di occasioni“. Non farebbe però l’Isola dei Famosi “Tra fame e mosquitos…”

Stefania Corona, moglie Alvaro Vitali/ “Me ne hanno dette tante ma...” (Vieni da me)

Intanto continua a fare spettacoli insieme a sua moglie Stefania Corona: “Si, ma siamo bloccati dalle norme anti-Covid. – racconta l’attore, spiegando inoltre che – C’è un danno del 50%. Sale e piazze si riempiono a metà e gli organizzatori pagano la metà”.

LEGGI ANCHE:

Alvaro Vitali/ Pierino tra cinema e povertà: "per due anni non sono uscito di casa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA