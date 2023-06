Alvin e Ilary Blasi, la verità sulle liti all’Isola: “Ci mandiamo a quel paese davvero”/ Poi la gaffe…

Alvin e Ilary Blasi, la verità sulle liti all’Isola dei Famosi 2023: “Litighiamo davvero ma…”

La finale dell’Isola dei Famosi 2023 regala al pubblico di Canale 5 anche un esilarante confronto tra Alvin e Ilary Blasi. Anche nel corso di questa edizione i due si sono spesso punzecchiati, alimentando il gossip su possibili malumori tra la conduttrice e l’inviato. Ma qual è la verità? In realtà Ilary e Alvin spesso litigano davvero, ma alla base di queste liti c’è sempre una forte amicizia.

Lo ha chiarito in diretta all’Isola proprio la conduttrice, dopo un intervento di Vladimir Luxuria. “La gente spesso mi chiede se Ilary e Alvin litigano davvero. – ha esordito l’opinionista, spiegando che – Quando due persone litigano lo fanno a telecamere spente, mai a telecamere accese!” È a questo punto che Ilary è intervenuta, chiarendo: “È tutto vero, talvolta litighiamo ma noi siamo molto amici, abbiamo anche quella confidenza per mandarci a quel paese.” E l’occasione infatti si presenta pochi minuti dopo, quando di fronte all’errore di Ilary durante la lettura di un messaggio, Alvin mette il dito nella piaga, prendendola in giro.

