Alvise Rigo e Andrea Zelletta/ Coinquilini e colleghi, così l’ex rugbista…

Alvise Rigo deve molto all’amico Andrea Zelletta. L’ex rugbista ha giocato ad altissimi livelli per tre stagioni, ma dopo aver messo da parte lo sport è entrato nel mondo dello spettacolo grazie ad Andrea Zelletta. Sostanzialmente l’aspirante ballerino di Ballando con le Stelle è stato notato da alcune agenzie durante la convivenza con l’ex gieffino. Da quel momento ha cominciato a macinare collaborazioni nel panorama televisivo.

Questa sera, sabato 23 ottobre, lo rivedremo all’opera a Ballando con le stelle, in occasione della seconda puntata. Grande curiosità di vedere come se la caverà dopo un debutto tra luci e ombre. Probabilmente il suo grande amico Andrea Zelletta farà il tifo per lui da casa. Ma non sarà l’unico visto che l’ex rugbista vanta già un buon numero di fan e follower.

Alvise Rigo e Andrea Zelletta, un’amicizia proficua

Grazie all’amicizia con Andrea Zelletta, Alvise Rigo ha visto aprirsi parecchie porte. Ultima quelle di Ballando con le Stelle, dove si vuole ritagliare uno spazio importante. Ma l’ex rugbista ha anche altri interessi: lavora come modello e ama il fitness. La sua passione più grande, infatti, resta quello per lo sport. Sul suo conto, inoltre, sappiamo che ha lavorato come personal security di Kendall Jenner e accompagnatore di Antonella Clerici sul palco del Festival di Sanremo.

Una partecipazione che al giudice di Ballando con le Stelle, Canino, non è passata inosservata, come ha evidenziato nella prima puntata. Quando era più giovane, inoltre, Alvise Rigo ha lavorato come personal driver, il bartender e l’organizzatore di eventi. E’ entrato in contatto con diversi personaggi famosi a livello internazionale. Possiamo citare, tra gli altri, Kanye West e Al Pacino.

