Alvise Rigo è fidanzato?/ La rivelazione sull’amore dopo i gossip su Tove Villfor

Il rugbista Alvise Rigo è il protagonista della nuova puntata dei Soliti Ignoti, il game show di Rai 1 condotto da Amadeus. Reduce da un’infuocata edizione di Ballando con le stelle, durante la quale ha mostrato non solo i muscoli ma anche le sue capacità nei vari stili di danza, Alvise si prepara a nuovi progetti che lo vedranno ancora impegnato in TV. Chi ha seguito Ballando però si chiede se il bel rugbista sia fidanzato e se sia proprio la sua insegnante, Tove Villfor, la sua fidanzata.

Di amore ha recentemente parlato in un’intervista rilasciata a Verissimo, durante la quale ha dichiarato: “Amore? Ovviamente ho avuto anch’io le mie esperienze. Diciamo che le mie quarantene le ho passate da solo, cercando sempre una buona compagnia. Ciò non toglie che in questo momento sto cercando di concentrarmi un po’ su un percorso di vita, lavorativo. E per carità, nel caso in cui arrivasse qualcosa, sarei pronto, ho una certa età e quindi le mie esperienze le ho fatte.”

Alvise Rigo innamorato dopo Ballando con le stelle? “La mia priorità è…”

Alvise Rigo non si è dunque sbilanciato sui rapporti attuali con Tove Villfor, con la quale è stato più volte paparazzato fuori dagli studi di Ballando Con le stelle. Eppure il rugbista fa intendere che al momento l’amore non è una sua priorità, anche se in futuro sogna di diventare papà: “È una domanda che mi sto ponendo molto, alla quale ancora non riesco a dare risposta. – ha infatti spiegato a Silvia Toffanin – È un periodo un po’ difficile e per me è o tutto o niente. Se dovessi diventarlo sarei maniacalmente preoccupato di un eventuale futuro di un mio eventuale figlio. Quindi adesso ci ragiono ancora un po’, capiamo che aria tira nei prossimi anni e ne farà una decisione”, ha spiegato.

