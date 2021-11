Alvise Rigo e Tove Villfor stanno insieme?/ Lui: “Mi preoccupa deludere noi”

Alvise Rigo e Tove Villfor stanno insieme? L’interrogativo sulla coppia di Ballando con le Stelle 2021 lascia spazio ai tanti indizi che ormai vedono i due concorrenti sempre più vicini e uniti. Dopo i rumors insistenti delle scorse settimane, Alvise Rigo e Tove Villfor non hanno fatto mistero di sentire l’uno nei confronti dell’altra un feeling davvero speciale. Così speciale che lui avrebbe già conosciuto i genitori di lei.

Alvise Rigo e Tova Villför, Ballando con le stelle/ Anche il pubblico li scarica?

Si corre senza paura di farsi male, quindi. Almeno da un punto di vista sentimentale. L’ex rugbista si gode tutte le sensazioni belle che sta provando da quando ha messo piede nel programma di Milly Carlucci: “Arrivano tantissime emozioni in questo programma in particolar modo con Tove. Abbiamo un’unione talmente forte che si trasmette all’esterno”, ha detto.

ALVISE RIGO E TOVE VILLFOR STANNO INSIEME?/ Lui “Io single”, ma i genitori di lei…

Alvise Rigo e Tove Villfor, per la giuria sono bellissimi insieme. Ma sul palco…

“Non l’ho mai vista così bella”, aveva commentato Selvaggia Lucarelli, riferendosi al sorriso ritrovato di Tove, da quando la ballerina ha conosciuto Alvise Rigo a Ballando con le Stelle. Il concorrente è al settimo cielo e non si pone troppo interrogativi sul domani, sebbene nutra alcune paure. “Fa piacere che tutto questo arrivi. C’è coesione tra noi. Quello che mi preoccupa è deludere noi. E’ la storia della vita – ha continuato Alivse – è difficile esprimere del tutto il proprio sentimento, per quanto uno sia uomo si vergogna davanti ad una donna, anche nel farsi vedere goffo”. Tove, dal canto suo, si è soffermata sul ballo ma quando si parla di Alvise le si illuminano gli occhi e non non lo nasconde: “Lui non sa tutto il suo potenziale e quanto sa trasmettere le sue emozioni”.

LEGGI ANCHE:

Alvise Rigo e Tove Villfor stanno insieme?/ Spifferata di Canino: "visti mentre..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA