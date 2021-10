Alvise Rigo, flirt con Eleonora Berlusconi?/ Quella foto nel 2019, poi…

Alvise Rigo è uno degli aspiranti ballerini più promettenti di quest’edizione di Ballando con le Stelle 2021. Sull’ex rugbista aleggiano alcuni misteri sentimentali che stanno appassionando il pubblico del talent e più in generale gli utenti interessati al gossip. Ad accendere l’interesse nei confronti di Alvise Rigo è il presunto e chiacchierassimo flirt che avrebbe avuto con Eleonora Berlusconi.

I due, infatti, sono stati fotografati insieme nelle vie di Milano nel 2019. Ad oggi, tuttavia, di Eleonora non c’è più traccia nella vita dell’ex rugbista. Almeno pubblicamente. Pare quindi che i due non stiano insieme e non sappiamo se in passato lo siano stati realmente. Troppo pochi gli indizi sul loro vero o presunto flirt, con Alvise Rigo che tra le altre cose continua ad essere molto abbottonato circa la vita privata.

Alvise Rigo ed Eleonora Berlusconi, a caccia di indizi social

Se su Instagram Alvise Rigo non lascia traccia dei suoi amori passati, lo stesso si può dire della sua pagina Facebook, dove però lascia trapelare qualche informazione in più riguardo le sue passioni. Sbirciando tra i suoi post, infatti, scopriamo che è un appassionato di cavalli e animali. Ama le camminate in montagna, il ciclismo e le motociclette, ma più in generale lo sport e l’attività fisica. Come si evince dal suo fisico è una persona che si impegna molto negli allenamenti in palestra, grazie ai quali ha ottenuto un corpo da fare invidia.



