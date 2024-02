Amadeus: “Adriano Celentano a Sanremo 2024 è un sogno, ma…”/ “Fiorello? È il nostro Festival, senza di lui…”

Amadeus e il sogno Adriano Celentano a Sanremo 2024: “Se mai decidesse…“

Amadeus scalda i motori in vista dell’atteso debutto del Festival di Sanremo 2024, in programma prossima settimana da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Intervistato in video-collegamento da Bruno Vespa nella puntata di Porta a porta di ieri sera, il conduttore ha raccontato sogni e riflessioni sul quinto Festival che a breve lo riporterà nelle case degli italiani. In questi anni ha portato sul palco dell’Ariston tantissimi celebri artisti, di fama nazionale ed internazionale, rendendo la kermesse sempre più popolare e amata da giovani e adulti.

John Travolta ospite al Festival di Sanremo 2024/ La ‘seconda volta’ all’Ariston per la star di Hollywood

C’è però un sogno nel cassetto che avrebbe voluto realizzare: avere il grande Adriano Celentano sul palco. “È un sogno, un desiderio. Sognare non costa nulla. È un desiderio mio, di Fiorello, di milioni di italiani. Non mi sento di illudere, ma mi sento di dire che purtroppo non credo. Ma le porte del Festival sono sempre aperte, chiaramente Adriano, se mai decidesse, lo andremo a prendere al casello dell’autostrada. È un sogno, ma sognare è lecito“, ha confessato.

Lorella Cuccarini a Sanremo 2024: "Ci sarà un bel momento di spettacolo"/ "Amadeus? L'ho conosciuto a..."

Amadeus e il rapporto con Fiorello: “Paterno nei miei confronti“

Amadeus, nel corso dell’intervista, ha anche raccontato come si sviluppa la selezione delle canzoni in gara al Festival di Sanremo e quanti brani ha ricevuto: “Tra i Big oltre 400 brani, tra Sanremo Giovani e Area Sanremo ho superato 1.300 canzoni e relativi video, per avere 3 ragazzi che da Sanremo Giovani arrivano al Festival. Tanta musica, ma è la parte che mi piace in assoluto di più. Si comincia dall’estate, qualcosa arriva addirittura prima dell’estate, e si finisce praticamente a fine novembre“.

Jannik Sinner, perchè non va a Sanremo 2024?/ “E’ un evento bello, ma dopo questi giorni…”

A fargli da spalla in questa lunga avventura sanremese, durata 5 anni, c’è e c’è sempre stato Fiorello. Amadeus, parlando del loro rapporto, ammette: “Dico sempre che non è il mio Festival, ma il nostro Festival. Non avrei mai potuto fare 5 Festival senza Fiorello. Mi fa molto ridere, e poi è estremamente paterno nei miei confronti, è come se fosse il mio fratello maggiore. Cerca sempre di consigliarmi per il meglio, di essermi sempre felice. Io sono tranquillo quando lui è qua a Sanremo“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA