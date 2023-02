Amadeus: “Classifica Sanremo 2023? Distanze minime”/ “4mila voti tra Mengoni e Sethu”

Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane” nella mattinata di oggi, giovedì 9 febbraio 2023. Intercettato pochi istanti prima della conferenza stampa di presentazione della terza serata della kermesse canora, “Ama” ha asserito: “Siamo felici, sono state due bellissime serate, con grandi ospiti ed emozioni. Il trio formato da Al Bano Carrisi, Gianni Morandi e Massimo Ranieri? Quando abbiamo cominciato a lavorarci, sapevo che avrebbe suscitato qualcosa di particolare nel pubblico e non solo in quello che ha vissuto le loro canzoni da ragazzi. Io credo che quella fotografia rimarrà nella storia della canzone del Festival di Sanremo e della musica italiana”.

AMADEUS: “LA CLASSIFICA POTREBBE ESSERE STRAVOLTA QUESTA SERA”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Amadeus ha poi aggiunto che “anche la reunion dei Ricchi e Poveri avvenuta in passato con Franco Gatti è un’altra istantanea che resterà per sempre nei nostri cuori”. Stasera “ci sono tutti e 28 i brani in gara e la classifica potrebbe essere rivoluzionata, perché la differenza di voti tra il primo e l’ultimo (Marco Mengoni e Sethu, ndr) è di 3-4mila voti, dunque le distanze in termini di preferenze sono minime. Pertanto, con il televoto potrebbe cambiare tutto e sono molto curioso di vedere cosa accadrà”.

