Amadeus diventa Maria De Filippi a Sanremo 2020/ Sul palco con la parrucca bionda!

Lo aveva promesso e lo ha fatto: Amadeus ha assecondato la richiesta dell’amico Fiorello e, in questa finale del Festival di Sanremo 2020, è arrivato sul palco, con tanto di scalinata, con la parrucca bionda. Amadeus è infatti diventato per l’occasione Maria De Filippi. Ad annunciarlo ovviamente lui, Fiorello, che ha prima ricordato al pubblico a casa la scommessa fatta ieri. “Avevamo detto che se gli ascolti fossero stati alti e ci fossero stati picchi del 52-53% di share avrebbe indossato la parrucca in diretta e visto che è andata così ecco a voi Amadeus!”

Amadeus imita Maria De Filippi a Sanremo 2020

Inutile dire che l’entrata in scena del conduttore con la parrucca bionda è stata esilarante. Non sono mancate le risate del pubblico ma anche quelle di Fiorello, soprattutto quando il conduttore ha iniziato anche ad imitare la collega (così come fatto nelle scorse serate anche dallo showman siciliano). Amadeus si è però scusato in diretta: “Scusami Maria!” ma è certo che la De Filippi sia rimasta divertita almeno quanto il pubblico di questa singolare performance del conduttore. Quali altre sorprese ci riserverà questa serata finale della kermesse?

