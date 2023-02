Amadeus gaffe “scambia Gianmaria per Sangiovanni”/ Scoppia la polemica a Sanremo 2023

Sanremo 2022, Gianmaria finisce al centro di una polemica che coinvolge Amadeus

La prima serata di Sanremo 2023 finisce al centro di una polemica web, che coinvolge Amadeus e gIANMARIA, uno dei 28 concorrenti Big ammessi alla kermesse. Il motivo alla base della querelle mediatica in corso? Il lancio di presentazione dell’artista concorrente, che si registra alla prima diretta sanremese, che va in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Raiplay. Nel dettaglio, così come emerge dalle contestazioni della polemica sollevatasi nel web, Amadeus é tacciato -dai più, tra gli utenti nel web- di aver commesso una clamorosa gaffe, al timone del 73esimo Festival della Canzone italiana e ai danni di gIANMARIA. Uno dei giovani artisti Big ammessi alla kermesse più rappresentativi della Generazione zeta tra artisti e fruitori di musica.

Testo “Mostro”, canzone giANMARIA/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

Chiamato al centro palco, per la performance di debutto a Sanremo 2023 della canzone in corsa, Mostri, gIANMARIA viene presentato da Amadeus erroneamente. Ossia, con il nome di un cantautore rivale, peraltro non incluso nella set-list dei 28 competitor ammessi alla gara Big. Si tratta di Sangiovanni.

E all’ascolto della presentazione dell’ex Amici 20, con cui viene scambiato gIANMARIA, alla prima serata del Festival i telespettatori attivi via social danno vita ad un’accesa polemica web. In particolare nel mirino delle contestazioni social finisce il direttore artistico e conduttore Amadeus, bocciato dall’occhio pubblico per la dimenticanza palesata ai danni del concorrente in gara a Sanremo 2023, gIANMARIA.

gIANMARIA: "A Sanremo Giovani non mi hanno dato il premio"/ "Il brano in gara? Nasce da un periodo di paura"

Web reagisce al curioso caso gIANMARIA

“Forse hai sbagliato cantante”, “morti”, “e io che pensavo di aver sentito male”, si legge tra i commenti social più aggreganti, come contestazioni al centro della polemica su Sanremo 2023. Ma non é solo Amadeus a finire nel mirino della polemica della rete. Perché, dall’altra parte dell’opinione social sul caso gIANMARIA, c’é chi tra gli internauti spezza una lancia a difesa di Amadeus, ritenendo che la gaffe di Amadeus sia dipesa della mancata riconoscibilità artistica di gIANMARIA, che a Sanremo 2023 concorre con Mostro.

Come evolverà il curioso caso gIANMARIA? Nel frattempo, l’idolo biondo platino della Gen Z, gIANMARIA, diventa uno dei thread e hashtag più popolari sui social, di Sanremo 2023. Questo anche per merito di Mostro. La canzone sanremese supera la prova del primo ascolto dei telespettatori del Festival: sono perlopiù di consenso le reazioni social dell’occhio pubblico TV, espresse sulla prima esibizione di gIANMARIA di Mostro. Un brano catchy, accattivante sin dal primo ascolto, perché introspettivo.













© RIPRODUZIONE RISERVATA