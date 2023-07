Amanda Lear, clamorosa gaffe a Non sono una signora/ Il dettaglio che non sfugge al web!

Non sono una signora, Amanda Lear giudice d’eccezione nella finalissima

Ieri sera è andata in onda la puntata finale di Non sono una signora, il format di Rai2 condotto da Alba Parietti e dedicato al mondo delle drag queen. Una novità ben riuscita, azzeccata e che ha regalato buoni ascolti alla rete e una ventata di colore ed intrattenimento al pubblico da casa. Non sono mancati i momenti iconici, ovviamente, a cominciare dall’annuncio della vittoria. Sono le The Nancies, dietro le cui maschere si celavano Gigi e Ross, a vincere questa prima edizione.

Inoltre, fra le grandi novità della finalissima, c’è stata la presenza eccezionale in giuria di Amanda Lear, arrivata in sostituzione di Mara Maionchi. La cantante, modella e musa di Salvador Dalì si è cimentata assieme ai suoi colleghi in giuria nella ricerca di volti dietro le maschere. Ed è spesso incappata in alcune gaffe che hanno fatto sorridere i telespettatori. In particolare, al termine dell’esibizione di She Funk (rivelatasi poi Andreas Muller), le colleghe in giuria hanno ipotizzato che dietro la maschera potesse esserci Vito Coppola, ex insegnante di danza a Ballando con le stelle.

Amanda Lear, la gaffe su Vito Coppola e l’ironia del web

Amanda Lear, tuttavia, è incappata in una gaffe che non è passata inosservata agli occhi attenti del pubblico e dei social: “Vito Coppola è un parrucchiere, vero?“. La modella ha dunque erroneamente confuso l’ex volto di Ballando con le stelle probabilmente con Aldo Coppola, storico talento artistico e creativo nel mondo delle acconciature. Su Twitter in molti hanno sottolineato il divertente scivolone della Lear, che ha suscitato grande ironia. ““Vito Coppola è un parrucchiere, giusto?”. Amanda Lear numero uno assoluta“, ha scritto un utente.

E ancora: “Amanda Lear che confonde Vito Coppola con Aldo Coppola“. Un momento di grande ilarità tra il pubblico social, che le gaffe e gli imprevisti in tv non se li lascia di certo scappare.

“Vito Coppola è un parrucchiere, giusto?”.

Amanda Lear numero uno assoluta. #nonsonounasignora — Francesco Canino (@fraversion) July 27, 2023

Amanda Lear che confonde Vito Coppola con Aldo Coppola ✈️✈️✈️ #nonsonounasignora — ValeRazio (@Cirimbriscola_) July 27, 2023













