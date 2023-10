Amanda Lear: “Il no ai Maneskin è stato uno sbaglio”/ “Non li conoscevo e quando mi hanno chiesto…”

Amanda Lear e i Maneskin: il retroscena

I Maneskin, oggi, sono sicuramente il gruppo italiano più famoso al mondo. Dopo aver scalato le classifiche italiane, hanno conquistato anche il mercato estero e, attualmente, sono impegnati in un tour mondiale registrando il sold out in ogni tappa. Eppure, prima della partecipazione al Festival di Sanremo 2021 e della vittoria con il brano Zitti e buoni con cui hanno poi vinto anche l’Eurovision 2021, i Maneskin, all’estero, non erano molto conosciuti. In Italia, la partecipazione a X Factor, nel 2017, gli aveva permesso di conquistare già il mercato nostrano e, nonostante anche un primo tour europeo, il loro nome, fuori dai confini nazionali, non era così famoso. E’ quanto ha confermato Amanda Lear che, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del programma Splendida Cornice, ha ammesso di aver commesso un errore con il gruppo di Damiano David.

Amanda Lear: "La morte? Non mi spaventa"/ "La scomparsa di mio marito? Una vera tragedia..."

“Se ho fatto capricci da diva? Una volta a Capri, tanti anni fa, feci un concerto e in piena notte volevo tornare a dormire a Napoli. Non cerano più traghetti e costrinsi il mio impresario ad affittare una barca a motore per tornare sulla terra ferma. Ah, ne ho fatto un altro? Il no ai Maneskin? Ah sì è vero. Però quello è stato uno sbaglio. Io devo ammettere che non li conoscevo”, ha spiegato la Lear.

Amanda Lear/ Estate tra mare, giovani modelli e il testamento: “La morte non mi…”

Amanda Lear e il racconto sulla richiesta dei Maneskin per Sanremo

Durante il Festival di Sanremo 2021, i Maneskin hanno conquistato il pubblico non solo con il brano “Zitti e buoni” ma anche con la cover “Amandoti” sulle cui note hanno duettato insieme a Manuel Agnelli, loro giudice ai tempi di X Factor. Una cover, quella portata sul palco del Teatro Ariston, che è diventata famosissima e che, ancora oggi, i Maneskin regalano ai fan durante i concerti. Eppure, stando a quello che riferisce Amanda Lear, prima di scegliere Manuel Agnelli per i duetti, il gruppo romano lo aveva proposto a lei.

Amanda Lear, clamorosa gaffe a Non sono una signora/ Il dettaglio che non sfugge al web!

“Io vivo in Francia e non sapevo chi fossero. Adesso sono famosi, ma tre anni fa all’estero no. Dunque quando mi hanno chiamata ho detto ‘vabbè ok ma quanto mi pagate?’. Loro si sono offesi ‘ma quale pagare, siamo un gruppo famosissimo’. E io ho detto ‘ok ma io sono a Parigi e devo prendere un aereo e venire in Italia da voi a Sanremo e truccarmi’. E insomma, la cosa non si è fatta, però mi dispiace”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA