Amanda Lear “Sono ancora corteggiata dai ragazzini”/ Musa di Salvador Dalì e regina della musica

È una delle ultime grandi dive, musa di Salvador Dalì e regina della musica. Amanda Lear ha segnato generazioni e ancora oggi fa molto parlare di sì. Francese di origine ma naturalizzata britannica, a 82 anni continua a conservare il fascino che l’ha resa celebre. Una bellezza che ammalia uomini di tutte le età, anche molto più giovani di lei.

A confessarlo è stata la stessa Amanda Lear. Lei, come anche altre colleghe, continua ad esercitare un fascino potente e incontrollabile anche su uomini con 40 anni in meno. “Hanno una certa ingenuità”, ha spiegato, come riporta Nuovo: “E’ facile mostrare loro il mondo che li affascina. E forse io ho bisogno di questo per convincermi che posso ancora essere utile”.

AMANDA LEAR: “SONO ANCORA CORTEGGIATA DAI RAGAZZINI”

Una grande attrazione, ma il tempo dell’amore è passato. Amanda Lear ha ammesso senza troppi giri di parole che “ora la boutique è chiusa”. Ma forse non del tutto: “C’è una nuova generazione che è gerontofilia. A loro piacciono le donne più grandi e questa è una novità”. La diva ha ricordato che “prima, quando una donna raggiungeva i 40 anni, la sua vita era finita, quasi come fosse uno yogurt scaduto. Oggi la scadenza viene sempre rimandata”. Non mancano gli esempi. Amanda Lear ha citato Jane Fonda e Tina Turner, due donne che hanno superato gli 80 anni e che restano ancora straordinaria. Secondo l’artista, i più giovani scoprono “che queste donne gli offrono la loro intelligenza, la loro tenerezza”. Interpellata da Nuovo, la psicoterapeuta Laura Piacenti ha evidenziato che le donne mature piacciono per più motivi: “Di solito si tratta di persone che hanno una personalità ben strutturata e stabile e che, proprio per questo motivo, non avanzano particolari pretese e non tendono a cambiare il proprio partner”.

