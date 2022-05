Amanda Sandrelli e Vito Pende, figli Stefania Sandrelli/ Una famiglia allargata

Amanda Sandrelli: figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli

Amanda Sandrelli è la figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli. “Mio padre era regolarmente sposato con Anna Fabbri dalla quale era in attesa del figlio Giovanni che è nato tre mesi prima di me… Dati i tempi visto che stiamo parlando del 1964, lui non ha potuto darmi subito il suo cognome. Solo in seguito per me è staro possibile chiamarmi Sandrelli Paoli”, ha raccontato l’attrice al Corriere della Sera. Amanda è cresciuta in una famiglia allargata, con due fratelli – Giovanni e Vito (nato dal matrimonio della madre con Nicky Pende) – e per una certo periodo ha vissuto con Gino Paoli e la moglie Anna Fabbro, con cui ha costruito un bellissimo rapporto. Con i suoi genitori ha costruito un rapporto molto diverso, ma intenso: “Con mamma sono cresciuta, molto presente affettivamente, pur se sempre in giro per lavoro. Con papà il rapporto si è costruito più tardi: lui è veramente un artista, e il talento creativo non è facile da gestire, ha un costo”. Nel 1994 Amanda Sandrelli si è sposata con l’attore Blas Roca-Rey da cui ha avuto due figli, Rocco (1997) e Francisco (2004). Nel settembre 2013 si sono separati.

Vito Pende, classe 1974, è il figlio di Stefania Sandrelli, nato dal matrimonio con Nicky Pende. È il fratello minore di Amanda Sandrelli. Vito ha seguito le orme del padre ed è diventata chirurgo laparoscopico, ma il rapporto con il genitore non è sempre stato sereno: “Essendo di natura molto buona andava in crisi per come lo trattava Nicky. A un certo punto ha deciso di allontanarsi da lui”, ha raccontato l’attrice al Corriere della Sera. Nicky Pende e figlio si sono riappacificati poco prima della sua morte, nel 2019: “Al funerale ho sentito il meraviglioso discorso a braccio di mio figlio, che proprio non mi aspettavo. Ed è stato come una magia che ha chiuso il cerchio. Non dico che fossi felice, ma serena, pacificata, sì”, ha rivelato la Sandrelli. Vito ha avuto tre figlie femmine: Elena, Diletta e Nicole.

