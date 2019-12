Amber Luke, donna drago/ Ha rischiato di restar cieca: “niente tatuaggi agli occhi”

Chi è Amber Luke la donna drago?

Amber Luke la donna drago, conosciuta sui social come “Blue Eyed White Dragon”, è tra gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il talk show di Barbara D’Urso trasmesso lunedì 9 dicembre 2019 in prima serata su Canale 5. Amber ha soli 24 e viene dall’Australia dove è diventata famosa con il nome di “ragazza drago” per via dei tantissimi tatuaggi. La passione per i tatoo comincia molto presto: all’età di 14 anni, infatti, così come succede a tante adolescenti non ha un bel rapporto con il proprio corpo. Così decide di cambiarlo iniziando proprio dai tatuaggi e continuando con piercing con cui modifica completamente il suo look. Blue Eyes White Dragon, questo il suo nome su Instagram dove conta più di 200 mila follower, Amber non si è mai pentita di aver cambiato così tanto il suo corpo.

Amber Luke: 16 mila euro in tatuaggi

All’età di 24 anni Amber Luke può contare più di 200 tatuaggi che le sono costate la modica cifra di 16 mila euro. Nonostante ciò la ragazza non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi il suo obiettivo è quello di continuare a riempire ogni centimetro del suo corpo con nuovi tatuaggi. “Con o senza tatuaggi, difficilmente a 80 anni si trova qualcuno di carino” ha detto la 24enne australiana che, proprio grazie ai suoi tatoo, è diventata famosa in tutto il mondo. Tra tutti i tatuaggi fatti però ce ne sono due che le potevano costare davvero caro. Si tratta di due tatuaggi che ha realizzato nei bulbi oculari per colorarli di blu con cui ha rischiato di diventare cieca. In realtà per circa 3 settimane Luke ha avuto dei seri problemi alla vista per via del tatuaggio agli occhi, visto che il tatuatore è andato troppo in profondità. Amber però ci ha tenuto a precisare: ” se la procedura viene eseguita correttamente non comporta alcun rischio”. A parte il piccolo problema agli occhi, Amber è pronta a completare il suo progetto: ossia riempire il corpo di tatuaggi entro il 2020, ma con una piccola eccezione: “niente più tatuaggi sul bulbo oculare”.

