Ambra Lombardo/ “Ho lasciato il posto di professoressa, voglio condurre Melaverde!”

Ambra Lombardo ha preso una decisione: tentare la strada del mondo dello spettacolo. L’ex gieffina, oggi compagna di Kikò Nalli, lo confessa alle pagine del settimanale DiPiù Tv, dove dichiara: “Ho lasciato il posto da professoressa per puntare dritta al mondo dello spettacolo e non voglio precludermi alcuna possibilità”. Una decisione drastica ma fatta senza alcun peso sul cuore: Ambra è infatti pronta a provarci ma, qualora andrà male, non sarà per lei un dramma. Così entra nei dettagli e svela: “Sfruttando proprio le mie lauree (una in Scienze dei Beni culturali e l’altra in Archeologia, ndr) sono stata chiamata a fare un provino per condurre Melaverde, lo storico programma di Canale 5. Mi piacerebbe tanto dimostrare le mie competenze in una trasmissione del genere.”

Ambra Lombardo, dalla cattedra alla conduzione tv?

È proprio per questo motivo che Ambra Lombardo ha “lasciato il posto da professoressa – l’obiettivo è infatti – puntare dritta al mondo dello spettacolo e non voglio precludermi alcuna possibilità.” Tuttavia non vola troppo alto prima del tempo, infatti ammette: “Poi, se le cose non dovessero andare bene, tornerò nel mondo della scuola. E non sarà una sconfitta, sarà semplicemente riprendere un percorso che ho momentaneamente deciso di sospendere.” Qualora le cose non dovessero andare, dunque, Ambra è pronta a tornare a fare la professoressa, ruolo nel quale l’ex gieffina si ritrova perfettamente. Ora però è il momento di tentare un’altra strada: quella della tv e, nello specifico, della conduzione. Ce la farà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA