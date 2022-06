Ambra Lombardo, l’ex di Kiko Nalli si sposa con Lorenzo Cascino / I fan: “La più bella di sempre”

L’ex concorrente del Grande Fratello, professoressa e personaggio televisivo Ambra Lombardo si è sposata insieme a Lorenzo Cascino a Noto, già meta di numerosi matrimoni da parte di tanti vip, nella giornata di sabato 18 giugno 2022. Alla cerimonia hanno partecipato parenti e amici stretti della coppia e la scena è stata interamente rubata dal meraviglioso abito della sposa che per l’occasione si è vestita più elegante che mai.

La donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui annunciava a tutti i suoi followers di essersi sposata condividendo una foto in cui la si vede di schiena accanto a suo marito in chiesa con la didascalia: “Vi racconto la felicità”.

Ambra Lombardo si sposa a Noto con Lorenzo Cascino

Sotto il post di Ambra Lombardo in molti tra amici e colleghi del mondo dello spettacolo hanno voluto fare gli auguri alla donna per questo giorno così speciale e importante tra cui Natasha Stefanenko, Valentina Vignali e Francesca Barra, oltre ai numerosi fan che nei commenti l’hanno definita come “La più bella sposa di sempre”.

Ambra Lombardo dopo aver partecipato al Grande Fratello ha preso parte ad alcune trasmissioni televisive come Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti. La donna si è sposata con Lorenzo Cascino di 49 anni, imprenditore ed esperto di comunicazione aziendale che lavora per un brand di design di interni con sede in America, anche se in passato ha lavorato nel mondo dello sport occupandosi del marketing e della comunicazione dello Spezia Calcio.

