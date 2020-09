Ambra Lombardo, super sexy sui social/ “Oggi mi sento un cesso, ma mostrare…”

Ambra Lombardo, sempre bellissima e in perfetta forma, come tutte le donne, ha le sue giornate no. La professoressa, su Instagram, si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui ammette di sentirsi qualche volta “un cesso” evitando, però, di condividere sui social foto in cui mostra un’immagine trascurata. “In questa foto mi vedo spaziale ma oggi è una di quelle giornate in cui, in onestà, mi sento un’autentica cessa”, scrive la Lombardo. La professoressa, consapevole di non essere la sola ad avere queste giornate, esorta le sue fan ad invertire il trend evitando di pubblicare sui social foto in cui si mostrano senza trucco e con i capelli in disordine. “Vedo personaggi pubblicare versioni trascuratissime e per nulla gradevoli di sé, manco fosse una prova di coraggio, vantandosi dei loro difetti sfoggiati con orgoglio. I commenti poi sono patetici”, aggiunge ancora che si chiede il motivo di mettere in piazza un certo genere di foto. “Ma perché? Cos’è? A che pro? Ennesima manovra attira like”, aggiunge ancora l’ex gieffina che è convinta che è sempre meglio suscitare invidia piuttosto che pietà.

AMBRA LOMBARDO: “MOSTRATE SEMPRE IL MEGLIO DI VOI”

Ambra Lombardo è convinta che sia sempre meglio mostrare il meglio di sè. “Mostrate sempre il meglio di voi! Dentro e fuori!“, scrive la professoressa. Quando non vi piacete ammettetelo! E invece di pubblicarvi al peggio di voi in maniera rinunciataria, usate le vostre imperfezioni per migliorarvi. O almeno per provarci. Lavorare sui difetti, minimizzarli o camuffarli è un gesto di consapevolezza e coscienza di sé. Tifo il cambiamento e la buona volontà. Sono le uniche squadre vincenti. Accettarsi per come si è è una scusa da perdenti”, conclude la professoressa che poi ammette di sentire la mancanza dei suoi studenti e di non vedere l’ora di tornare a scuola.





