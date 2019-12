AMERICAN HORROR STORY: 1984/ Anticipazioni 26 dicembre: Mr Jingles Vs Ramirez

AMERICAN HORROR STORY: 1984, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 26 dicembre 2019, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di American Horror Story: 1984, in prima Tv assoluta. Sarà l’ottavo, dal titolo “Riposa a brandelli“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: negli anni Quaranta, il giovanissimo Richter (Connor Cain) si distrae al lago e il fratello minore Bobby (Filip Alexander) rimane ucciso in un incidente in acqua, finendo contro il motore di una barca. La madre Lavinia (Lily Rabe) incolpa il figlio maggiore e tutti coloro che si trovavano sul posto al momento della morte del suo figlio prediletto. Nel presente, Donna (Angelica Ross) porta Brooke (Emma Roberts) in un albergo perchè smaltisca gli effetti della tossina e la lega ad un letto per evitare che si faccia del male da sola. Brooke però è furiosa nei suoi confronti e riesce a calmarsi solo alcuni giorni più tardi. Una volta ripresa, la ragazza scopre del concerto organizzato dalla Booth (Leslie Grossman) e decide di ucciderla, ma donna la convince ad andare in un locale anni Ottanta per svagarsi. Conoscono un certo Bruce (Dylan McDermott), che la aiuterà con un piccolo problema all’auto in cambio di un passaggio in città. Durante il tragitto, Bruce e Brooke litigano e lei gli chiede di scendere. All’arrivo di un poliziotto, l’uomo decide di ucciderlo e le due ragazze si danno alla fuga appena in tempo. Dopo essere stato catturato, Richter scopre che sua madre si aggira ancora nei boschi. Intuisce così che la maledizione è iniziata alla sua morte, quando ha dovuto ucciderla per sopravvivere. Decide quindi di affrontarla, facendosi accompagnare da Xavier (Cody Fern) nel capanno in cui Lavinia ha sterminato i coordinatori del primo campo. La donna gli rivela di averlo riconosciuto diversi anni prima, quando è stata attirata a Camp Redwood dal suo istinto materno. Decisa a vendicarsi per la morte di Bobby, ha plagiato Margaret perchè uccidesse gli altri coordinatori al posto suo. Ha assistito inoltre a tutti i suoi delitti ed alla resurrezione di Ramirez (Zach Villa). Anche se Richter vuole solo salvare suo figlio, Lavinia intende farlo soffrire per l’eternità. Nel frattempo, Bruce ritrova Brooke e Donna e le tampona, uccidendo poi uno sconosciuto. Al suo risveglio, la ragazza scopre che Donna è stata legata al paraurti del furgoncino: Bruce le impone di strascinarla per strada, fino a che non raggiungeranno il concerto. Brooke però finge di assecondarlo solo per rubargli la pistola e legarlo ad un palo. Mentre Trevor (Matthew Morrison) viene attirato nei boschi da Montana (Billie Lourd), Ramirez uccide la band preferita di Margaret. Al lago, Mr Jingles rivela alla madre di sentirsi in colpa per la morte di Bobby e di aver scelto di chiamare il figlio come lui, proprio per ricordarlo. Lavinia gli suggeriscecosì di uccidersi per diventare immortale e continuare a perseguitare Ramirez. Mr Jingles si suicida poco dopo aver detto di nuovo addio a suo fratello.

ANTICIPAZIONI DEL 26 DICEMBRE 2019

EPISODIO 8, “RIPOSA A BRANDELLI” – Richter riesce a trovare Ramirez ed i due iniziano a lottare, ma vengono interrotti dall’arrivo di Bruce, che è riuscito a liberarsi poco prima del concerto. Ramirez chiede quindi il suo aiuto per uccidere Mr Jingles, non sapendo ancora che si tratta del suo fantasma. Nel frattempo, Stacy riconosce Donna e Brooke e le convince a portarla con loro a Camp Redwood, anche se le intenzioni della ragazza è di ucciderla. Intanto, Margaret si unisce a Ramirez per uccidere le band accorse al festival, mentre Montana impediscea Trevor di uccidersi solo per rimanere con lei per sempre. Ad un passo dal vendicarsi di Ramirez, Richter viene fermato dagli educatori e dai ragazzi che ha ucciso in precedenza, che lo legano ed iniziano a pugnalarlo, impedendogli di portare a termine l’attacco al seguace di Satana.

