AMERICAN HORROR STORY: 1984/ Anticipazioni 5 dicembre: Montana incastra Brooke!

AMERICAN HORROR STORY: 1984, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox di oggi, giovedì 5 dicembre 2019, andrà in onda un nuovo episodio di American Horror Story: 1984 in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo “Alba di sangue“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: tempo prima, Ramirez (Zach Villa) rimane folgorato alla vista di Montana (Billie Lourd) e decide di uccidere una ragazza del corso solo per amore suo. Dopo aver ceduto alla passione, Montana chiede al ragazzo di uccidere Brooke (Emma Roberts) per vendicare la morte del fratello Sam (Zach Tinker), morto a causa delle sue menzogne. Nel presente, Montana se la prende con Ramirez perchè non ha ancora ucciso Brooke, soprattutto perchè Mr Jingles (John Carroll Lynch) potrebbe arrivare prima di loro. Intanto, Chet (Gus Kenworthy) continua a perdere molto sangue e il suo cuore si ferma, ma Trevor (Matthew Morrison) lo rianima con l’epinefrina. Poi si divide e va a cercare aiuto, ma si imbatte su Margaret (Leslie Grossman), che poco dopo troverà una maschera con il volto di Mr Jingles. Xavier (Cody Fern) invece raggiunge la cuoca del campo e la mette in guardia, poco prima dell’arrivo di Richter. Anche se il ragazzo si nasconde, Mr Jingles lo scopre e lo rinchiude all’interno della fornace dopo aver ucciso la cuoca. Brooke invece riesce a fuggire dalla cabina e finisce in una delle trappole di Donna (Angelica Ross). La finta infermiera rivela di essere in realtà una psicologa e di aver liberato Richter per continuare i suoi studi sui serial killer. Nel frattempo, la cuoca libera Xavier con le sue ultime forze e poi lo implora di finirla. Montana invece trova Brooke nei boschi, ma non riesce a sciogliere i nodi della rete e va a chiamare aiuto. Al campo, Margaret arma una pistola e ripensa a quanto accaduto anni prima: l’educatrice ha una simpatia per Richter, innamorato di lei. Gli altri ragazzi però la diridono per quello strano rapporto e decide di vendicarsi. Più tardi, Montana interrompe l’evocazione satanica di Ramirez e gli comunica di aver trovato Brooke. Prima che possa ucciderla,il Night Stalker viene fermato da Mr Jingles e i due si ritrovano a lottare corpo a corpo, mentre Montana lotta con Donna nelle vicinanze. Prima di uccidere Ramirez, Mr Jingles aiuta Brooke a libererarsi. Margaret invece prega Satana, che anni prima l’ha aiutata a compiere la strage di Camp Redwood. Nel passato, Richter viene sottoposto all’elettroshock per i suoi crimini, incastrato dalle prove che Margaret ha nascosto fra i suoi effetti personali. Nel presente, Margaret spara a Mr Jingles, mentre Trevor affida Chet a Montana e torna indietro a cercare la Booth, che lo uccide. Xavier invece ha una visione di Richter e poi viene ritrovato da Brooke, con cui raggiunge il resto del gruppo ancora in vita. In quel momento, Donna assiste alla resurrezione di Ramirez.

ANTICIPAZIONI DEL 5 DICEMBRE 2019

EPISODIO 5, “ALBA DI SANGUE” – Donna inizia a vivere la sua ossessione per i serial killer quando scopre la vera natura del padre, un omicida che ha ucciso giovani donne e che infine è morto suicida. Quattro anni più tardi, Ramirez rivela a Donna di essere stato riportato in vita da Satana e che è a conoscenza di tutti i suoi crimini. Margaret e Chet invece si allontanano nel lago in cerca d’aiuto, ma si tratta solo di un trucco della donna per fare una nuova vittima. Una volta trovati Montana e Xavier, Donna ammette di aver liberato Richter e poi chiede al killer di ucciderla, ma Mr Jingles si rifiuta di farlo. Nel frattempo, Brooke incontra Ray e ha la sua prima notte di passione con lui, prima di scoprire la verità sul suo conto. La ragazza si ritroverà poi a lottare con Montana e per pagare per i crimini non commessi, mentre Ramirez e Richter uniranno le forze pe raggiungere Los Angeles.

