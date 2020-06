Americani pessimisti su Coronavirus/ La metà crede che pandemia peggiorerà

Pubblicità

Negli Usa molti Stati stanno allentando il lockdown ma in molti di essi si registrano nuove risalite nel numero dei contagi di Coronavirus, tanto che circa la metà degli americani crede che il peggio della pandemia debba ancora arrivare. Un nuovo sondaggio pubblicato ieri dalla CNN indica infatti che ben il 46% degli intervistati crede che la situazione del Coronavirus peggiorerà ancora, anche se a maggio i pessimisti erano il 52%. Adesso siamo invece in una situazione di sostanziale parità, dal momento che il 47% crede che il peggio sia ormai alle spalle.

Di certo il Coronavirus si sta ancora diffondendo e gli esperti invitano alla prudenza nelle riaperture, tema toccato più volte anche da Anthony Fauci, il volto ormai più celebre in tutto il mondo fra i virologi americani. I governatori stanno dunque allentando il lockdown e le norme sul distanziamento sociale, ma serve cautela perché senza le necessarie misure di sicurezza i nuovi contagi potrebbero diventare la temuta seconda ondata del Coronavirus.

Lo stesso Fauci si è espresso così nel corso della trasmissione Good Morning America: “Bisogna avere ancora grande prudenza e muoversi con cautela nel processo di ritorno alla normalità – ha affermato il direttore dell’Istituto Nazionale di Allergia e Malattie Infettive -. Sappiamo che tutti vogliono tornare alla normalità, anche in economia, ma questo non significa che tutto è a posto e questo è il motivo per cui diciamo a tutti di essere prudenti”.

AMERICANI PESSIMISTI SU CORONAVIRUS: CONTAGI RISALGONO IN 9 STATI

Newsweek sottolinea che negli Stati Uniti i casi di Coronavirus sono ormai ben due milioni, mentre i morti a ieri erano già oltre 112.000, secondo il conteggio tenuto dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti continuano dunque ad essere la nazione più colpita al mondo dal Coronavirus, con il Brasile che è ora secondo a causa di circa 740.000 malati.

La situazione è in evoluzione a causa delle riaperture e ben nove Stati sono infatti alle prese con una nuova risalita nel numero dei contagi: si tratta di Texas, North Carolina, South Carolina, California, Oregon, Arkansas, Mississippi, Utah e Arizona, tutti alle prese con nuovi focolai. In Texas in particolare il numero di pazienti ricoverati in ospedale a causa del Coronavirus ha raggiunto nuovi picchi record negli ultimi tre giorni, per un totale di 2.153 ricoverati da lunedì a mercoledì.

Nonostante gli esperti si aspettassero un aumento soprattutto dei casi lievi grazie a una sempre maggiore capillarità dei test, l’aumento dei ricoveri suggerisce invece un incremento delle infezioni più gravi. Il sondaggio della CNN indica pure che la maggioranza degli americani ha un giudizio negativo sull’operato di Donald Trump nella gestione delal pandemia di Coronavirus: il 56% degli intervistati la disapprova, mentre il 41% ne dà un giudizio positivo e il 3% non ha espresso un giudizio.



