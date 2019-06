Americo Aldovrandi/ La misteriosa scomparsa del “gigante buono” di Mendrisio

A Chi l’ha Visto? si torna a parlare della misteriosa sparizione di Americo Aldovrandi, scomparso da Capolago, in Svizzera, a circa 15 chilometri da Como. Un ragazzo buono e un po’ ingenuo, che il programma di Rai Tre ha scoperto che forse aveva una vita parallela. Americo è sparito il 13 marzo scorso, giorno in cui si è incontrato con la zia: «L’ho visto, stava bene, anche se non mi ha fatto entrare in casa». Cosa stava accadendo in quell’appartamento, si domanda Chi l’ha Visto?, forse ospitava qualcuno che Americo non voleva far vedere? Una settimana dopo scatta il mistero dei messaggi inviati con il telefono del 35enne scomparso, ma spediti non dallo stesso. «Ho chiamato – spiega un amico di Aldovrandi a Chi l’ha Visto? – e mi ha risposto questo ragazzo, è stato vago, mi ha detto che era un collega e che Americo era andato in vacanza».

AMERICO ALDOVRANDI: LA MISTERIOSA SCOMPARSA

Lo stesso ragazzo, poi raggiunto di persona da Chi l’ha Visto?, ha spiegato: «Non ne ho idea cosa sia successo, io non mi invischio in queste cose, appena vedo del marcio me ne vado…». La zia si dice preoccupata: «Non so, magari qualcuno l’ha tirato dentro in qualche giro. E’ diventato un giallo, nessuno ha visto nulla, nessuno sa nulla. La polizia ha al momento le mani legate in quanto secondo loro non vi è il presupposto che Americo sia in pericolo di vita in base ai veri indizi emersi fino ad ora. Io sono sempre più in ansia, vorrei sapere che fine abbia fatto». Nessuno crede comunque all’allontanamento volontario del “gigante buono”, così come viene soprannominato bonariamente, a cominciare dall’amica Manuela, che in lacrime spiega: «Per i legami che aveva soprattutto con i nonni non se ne sarebbe mai andato via senza farsi sentire». Nessuno, fra i famigliari e gli amici, sa darsi una risposta: che fine ha fatto Americo?

