Amici 2021, Ed. 20/ Diretta oggi, 19 febbraio: Aka7even geloso di Tommy, Martina…

Nuovo appuntamento su Italia 1 con il daytime di Amici 20 che riparte con le prove di Martina per l’esibizione sulle note del musical di Mary Poppins. Per la ballerina non è un momento facile, sia per l’avvicinarsi del serale e le difficili prove che la attendono e potrebbero lasciarla fuori dalla fase serale, sia per le situazioni amorose che la vedono protagonista. Continuano, infatti, gli alti e bassi con Aka7even. Momenti di idillio si alternano a scontri, liti ma, soprattutto, gelosie soprattutto da parte del cantante. Stavolta è l’amicizia con Tommy a scatenare un po’ di scontri nella coppia: lei è sempre insieme al ballerino, snobbando il fidanzato. Lui scoppia in lacrime mentre lei si diverte con Tommaso. Ma ancora una volta basta un abbraccio della ballerina per far tornare il sereno.

Amici 20, Serena in crisi: “Ho l’ansia, non riesco!”

Intanto anche la ballerina Serena sta vivendo un momento di crisi nella scuola di Amici. Nascono problemi in sala di danza classica: Serena viene continuamente corretta dal maestro che le chiede, dunque, se abbia problemi di carattere personale. La ballerina scoppia in lacrime. “Non sono questa fuori, non ce la faccio, non lo so, c’è sempre qualcosa che mi fa retrocedere, qualsiasi cosa mi viene male. Ho i pensieri perché comunque sono entrata tardi e ho l’ansia.” ammette. Serena teme di non riuscire a mettersi in pari con le lezioni, cosa che metterebbe in pericolo la sua permanenza nella scuola per la fase del serale.



