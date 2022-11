Amici 2022, Claudia in lacrime con Raimondo Todaro: “Ho deluso anche te”/ Eliminata?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Claudia Bentrovato

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano del 14 novembre 2022 che vede Claudia Bentrovato vivere un momento di crisi personale e artistica. Tanto che la ballerina modern pensa di non essere all’altezza del ruolo di allieva sotto l’ala protettrice del maestro di danza, Raimondo Todaro, che l’ha fortemente voluta nella.scuola dei talenti in sostituzione della sua prima scelta Asia Bigolin.

Amici 2022, Claudia Bentrovato e Samuele Barbetta tornano insieme?/ Scattano i baci..

“Ho deluso anche te, vero? – finisce quindi in preda alle lacrime , la ballerina dal corpo androgino, al confronto con Raimondo Todaro, dopo una puntata dai risultati che deludono le aspettative su di lei e l’incontro ad alta tensione con l’ex ballerino Samuele Barbetta -. Ho tante preoccupazioni“. La ballerina non si sente abbastanza, e intanto Raimondo Todaro viaggia sulla stessa lunghezza d’onda: “non mi sento di fare un buon lavoro con te, ma io sono qui per aiutarti”.

Amici 22, Celentano sfida Claudia Bentrovato: "Insipida e monocolore"/ Eliminata?

Raimondo Todaro si apre sulle incertezze maturate nel percorso di studio con Claudia: lei rischia l’eliminazione?

Insomma, il maestro di danza si sente insicuro rispetto al progetto di collaborazione negli studio della danza intrapreso con Claudia Bentrovato, quasi come a voler mettere in discussione se stesso. E la ballerina rimarca, dichiarandosi in preda alla sua crisi, dopo non aver convinto la giudice Irma Di Paola alla gara di ballo tenutasi alla puntata domenicale del 13 novembre 2022: ” Mi sento che sto deludendo tutti non riesco a piacere e a nessuno neanche a me. Non mi piace il percorso che sto facendo”.

Amici 2022, Claudia gela Wax: lovestory finita sul nascere?/ "4 giorni sono tanti..."

E una domanda sorge ora spontanea. Cosa rischia la ballerina di Amici 2022? Che lei possa rivelarsi come la prossima tra i futuri eliminati dal talent show? Staremo a vedere cosa accadrà ad Amici 2022, nel frattempo avviene in queste ore la première del video di Cado, dove LDA e Albe di Amici 21 stringono le forze e…

Un importante traguardo per Wax, Claudia e Niveo in crisi e le emozioni di Cricca! Avete visto cos'è successo nella puntata di oggi di #Amici22? Guardate QUI ⬇ https://t.co/5jAtvivJ7V — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 14, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA