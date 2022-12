Amici 2022: Federica, Aaron e Tommy in lacrime dopo la classifica/ Eliminati?

Amici 2022 di Maria De Filippi: Tommy, Aaron e Federica finiscono in crisi…

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi con il daytime datato 19 dicembre 2022, che vede Aaron Cenere, Tommy Dali e Federica Andreani finire in crisi. Il momento di buio personale e artistico per i cantanti concorrenti del talent di Canale 5 sorge in seguito alla consuetudinaria gara di canto della puntata domenicale, che ha decretato la vittoria di Angelina Mango, che si é così aggiudicata la partecipazione al live capitolino di Elisa insieme alla prima classificata del circuito danza di Amici 2022, Isobel Fetiye Kinnear.

A quanto pare, Aaron Cenere non riesce proprio a sostenere il peso della competizione e la paura di non essere all’altezza della professione appena avviata, quella dell’artista: ” mi sento solo”, confessa il cantautore dai lunghi capelli biondi e allievo di Rudy Zerbi, in lacrime. In un collegamento con la casetta dei talenti, la conduttrice Maria De Filippi lo esorta, poi, ritrovare la fiamma che gli brucia dentro, quella della passione per l’intrattenimento: “c’é qualcosa che ti fa cantare così sul palco…”. L’altro allievo cantautore Piccolo G le fa eco: “Aaron é fatto per cavalcare i palchi, ha il fuoco”. Che Cenere possa rivelarsi tra i prossimi eliminati? Lui fa preoccupare i fan, quando chiede a Maria De Filippi se lo vede come un cantante in futuro e la conduttrice ammette di non avere la palla di vetro da veggente: ”é un macello dentro di me”, rimarca lui, del suo stato d’animo. La regina di Canale 5 gli ricorda anche il traguardo di un milione di ascolti in streaming su Spotify con il singolo Universale, per rassicurarlo. A consolare il 18enne c’é, persino, anche Angelina Mango, che lo esorta a scindere le questioni personali irrisolte dal lato artistico e quindi la sua carriera e il futuro che lo attende: “La tua musica é l’imbianchino che fa la casa. Non puoi imbiancare male… é il tuo lavoro”.

E a non reggere il peso della competizione, ad Amici 2022, é anche l’altro allievo di Rudy Zerbi, Tommy Dali. Mentre si direbbe tra gli artisti più apprezzati dai giovani, raccolti nella playlist Generazione zeta di Spotify Italia, Tommy Dali si abbandona allo sfogo, in seguito alla classifica canto. In confidenza con Wax, quindi, si dichiara in crisi: “Io dopo tutta questa roba (allude alla sua condotta) frate, ho deluso anche Rudy Zerbi… Bro, dopo il provvedimento e le robe, mi permetto anche di sbagliare… sono deluso da me e ho deluso tutti, il giudice incluso”. Ciò nonostante Wax lo rassicura: “Sei stato bravo”. In crisi finisce anche Federica Andreani, a seguito dell’ultima puntata domenicale: “Mi impegno, ma mi sento inferiore…non lo so…una sensazione che c’ho e non vorrei avere e mi metto a fare trecentomila cose… non so come spiegartelo “. L’interlocutrice, in collegamento ad Amici 2022, é Maria De Filippi, che rincuora l’allieva cantante di Arisa ricordandole del passato vissuto da parrucchiera, con le mancate lezioni di canto, e che la competizione non esiste se non con se stessi: “stai imparando tante cose e non deve essere la posizione in classifica a contare. Facevi la parrucchiere e senza lezioni di canto… non fare il confronto con i compagni, qui fai l’errore”.

