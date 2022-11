Amici 2022: Piccolo G, Aaron e Niveo debuttano in radio/La reazione al primo ascolto

Amici 2022 di Maria De Filippi, Aaron Cenere, Niveo e Piccolo G debuttano in radio

Prosegue la corsa per il montepremi finale di Amici 2022, con un contenuto esclusivo che giunge online su Witty TV e vede Piccolo G, Aaron Cenere e Niveo ottenere il primo passaggio radiofonico con gli inediti al debutto. Ebbene sì, i tre cantautori del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, reduci dal rilascio dei rispettivi primi inediti nell’era Amici 2022, ricevono nella casetta dei talenti la notizia che la loro musica entra ufficialmente a far parte della playlist di Radio Zeta, facente capo al network radiofonico Rtl.102.5, mentre fino alla nuova puntata domenicale del talent -prevista per il 20 novembre 2022 su Canale 5- prosegue lo Special & contest aperto ai radioascoltatori sul sito RTL.102.5 play. La gara in questione vede Aaron Cenere, Piccolo G e Niveo confrontarsi con i rispettivi primi inediti, Universale, Più mia e Scarabocchi, all’ascolto dei radioascoltatori di Radio Zeta e al cospetto dei voti sul sito di Rtl1025, dopo la prima tornata di votazioni del contest radiofonico che ha visto Tommy Dali con Male sbaragliare la concorrenza di Ndg con Fuori e Wax con Turista per sempre.

Amici 2022, fuori gli inediti Aaron Cenere, Niveo e Piccolo G/ La data del rilascio

Aaron, Piccolo G e Niveo si sfidano al contest Rtl.102.5 con gli inediti

Ma, nell’attesa di scoprire il verdetto del rinnovato contest radiofonico degli inediti di Amici 2022, intanto, Aaron, Piccolo G e Niveo si godono nella scuola dei talenti di Canale 5 l’emozione del primo passaggio radiofonico on air Radio Zeta. E la reazione dei cantautori é del tutto entusiasta e travolgente. Nella casetta dei talenti di Amici 2022 non sono i soli cantautori sfidanti del contest radiofonico a esultare per il primo passaggio degli inediti in gara. Ma anche il resto della classe del talent, tra ballerini e cantanti, si palesa del tutto felice della grande novità che interessa Aaron Cenere, Piccolo G e Niveo, in questi giorni. Chissà, quindi, chi tra i tre competitor riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria del contest radiofonico.

Amici 22, chi vince la gara stream: Tommy, NDG e Wax?/ Fuori gli inediti di Aaron e..

N ESCLUSIVA: Piccolo G ascolta il suo inedito “Più mia” per la prima volta in radio e… Guardate QUI! 😎 #Amici22 https://t.co/dAVyLIL6GI — Witty TV (@WittyTV) November 17, 2022

⚠ ESCLUSIVO: Il primo passaggio in radio di “Scarabocchi”, inedito di Niveo! 🥰 Cliccate QUI #Amici22! https://t.co/co9rgG5zrh — Witty TV (@WittyTV) November 17, 2022

Aaron ascolta il primo passaggio in radio del suo inedito “Universale” insieme ai suoi compagni! Cliccate QUI 🤩 #Amici22 https://t.co/JGMzqYMSSR — Witty TV (@WittyTV) November 17, 2022

Amici 2022, fuori i singoli NDG, Tommy Dali e Wax/ Esplode la polemica: c'entra Aaron

