Amici 2023, Aaron bocciato alla gara inediti: “Irama esiste già..”/ La sentenza

Aaron Cenere é stroncato dal giudice della nuova gara inediti indetta ad Amici 2023: che succede prima della finale?

Aaron Cenere é tacciato di essere una copia di Irama e a fare eco all’accusa del web é ora anche Nicolò De Divitiis, giudice della nuova gara inediti indetta ad Amici 2023. Mentre manca sempre meno alla finale di Amici 22, attesa per il 14 maggio 2023, nel rinnovato daytime di Amici 2023, datato 21 aprile 2023, vanno in onda le immagini della gara aperta tra i cantautori in corsa per la qualificazione al titolo di finalista del talent show.

Occasione in cui, al termine del contest che chiama i cantautori a sfidarsi a suon di esibizione dei rispettivi inediti, prossimi al rilascio come nuovi singoli, il giudice Nicolò De Divitiis stila una classifica generale sulla base delle opinioni critiche maturate sui competitor:

Aaron – Visore led

Angelina – Ci pensiamo domani

Cricca – Australia

Wax – Anni 70

Amici 22, esplode la guerra Aaron Cenere vs Wax/ "Ca*zimma? Ci vuole rispetto!"

La classifica di gradimento del giudice vede in pole position Angelina Mango, seguita dal secondo classificato Wax, terzo classificato Aaron e quarto ed ultimo classificato Cricca. Posizioni che si delineano a margine dei giudizi analitici del giudice, che in particolare stronca Aaron Cenere, senza lesinare critiche su Cricca, e promuove a pieni voti Angelina Mango, senza risparmiare un consenso su Wax, tra i concorrenti di Amici 2023.

Aaron piange per la fidanzata Silvia ad Amici 22/ Lettera e rimproveri: "7 mesi che non la vedo, paura…"

La sentenza della gara inediti targata Amici 2023

“Il pezzo è super perché mi è capitata una cosa strana che raramente capita con i pezzi quando li ascolti la prima volta – é il consenso su Angelina Mango-. Mi è partita la gamba a tempo. La cosa tua assurda è che siamo in un momento molto fortunato per le cantanti femminili italiane, quindi uno direbbe – cavolo Angelina ora dov’è la mettiamo, perché c’è Madame, c’è Elodie, c’è Emma, c’è Annalisa, c’è Mara Sattei, ognuna ben riconoscibile – ma io se ti chiudo gli occhi sei ben riconoscibile e questo è già un ottimo risultato. Sei Angelina“. La parola del giudice, poi, sentenzia su Wax: “Questo pischello ha la testa calda ma mi mi piace molto. Ho solo paura che tu faccia qualcosa che c’è già. Se tu ti togli questa ossessione della continua ricerca del fare di qualcosa che sai che piace, ma vai più nella ricerca di quello che piace a te. Tu hai tutto, hai attitude, stile, ti muovi bene, sai tenere il palco, canti da dio. Fai Wax. Io devo accendere la radio e dire è Wax”.

Amici 22, Aaron Cenere replica alle accuse di Malgioglio/ "Faccio sempre fatica..."

La sentenza non risparmia neanche Cricca e il suo inedito presentato ad Amici 2023: “Sicuramente molto orecchiabile, sull’intonazione non posso dirti niente, però non è fresco. Secondo me sei arrivato qualche anno dopo. Arriviamo dall’indie che ormai è saturo, chiunque prova a fare l’indie si ferma perché il mercato discografico sta cercando altro. Devi rinfrescare quello che fai, nel sound ma anche nei testi. Una cosa fondamentale che un artista deve avere è circondarsi di persone di cui si fida e ascoltarle. Un consiglio, porta anche le tue fragilità nei testi, non aver paura di essere timido o triste”.

Infine, la critica più aspra é riservata ad Aaron Cenere: “Mi colpisce sempre hai sempre questa disparità tra come ti vedo in casetta e come sei sul palco. Due cose… questa tua divergenza tra questa tua “aggressività” sul palco se la portassi anche nella vita non sarebbe male anche per essere più autentico con le persone che ti seguono. Al contrario la timidezza che tu hai nella casa, quanto ti rapporti con gli altri, quello è un valore. L’emotività che preserva la tua anima artistica. Cerca di portarle sullo stesso livello. Si sente tutta la tua passione per Irama, ma cerca di essere più originale, lui esiste già”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA