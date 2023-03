Amici 2023, Aaron eliminato?/ I pronostici di Maddalena e Benedetta e…

Amici 2023 di Maria De Filippi, Aaron Cenere é eliminato al terzo serale? Lo spoiler di Maddalena Svevi e Benedetta Vari

Aaron Cenere é uno dei preannunciati eliminati al serale di Amici 2023, o almeno questo é stando al pronostico di Maddalena Svevi e Benedetta Vari. La concorrente e ballerina pupilla di Emanuel Lo, insieme alla ballerina assistente di Raimondo Todaro, registrano una curiosa confidenza tra le mura della casetta che accoglie i talenti in corsa per il montepremi ed altri riconoscimenti al talento di Amici 2023.

Si tratta di un dialogo che va in onda con il rinnovato daytime di Amici 2023, datato il 27 aprile 2023. In camera da letto, Maddalena e Benedetta si lasciano andare ad un pronostico alla futura eliminazione, in un bilancio consuntivo sul secondo serale di Amici 2023.

Si prevede il ballottaggio ad eliminazione, tra Aaron, Ramon e Isobel…

Le due, in particolare, prevedono che al terzo serale in arrivo vi sia l’eliminato della squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Maddalena e Benedetta nominano il pupillo della Celentano, il ballerino Ramon Agnelli, “ma se spara il classico non esce, esce Aaron…”. Insomma, si configura così l’ipotesi di un ballottaggio ad eliminazione certa tra i Cele & Zerbi, dove Ramon potrebbe rivelarsi eliminato al verdetto dei giudici della gara serale, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi: “Ramon, forse perché dicono ‘bravo nel classico’ ma nel resto?”. Tuttavia si farebbe d’altra parte improbabile, poi, che sia eliminato Ramon Agnelli, “se fa una variazione con i controca*zi”. E nell’ipotesi ballottaggio, si aggiunge a Ramon e Aaron, la compagna di squadra Isobel Fetiye Kinnear, altra ballerina pupilla della Celentano come Agnelli, “certe volte lei merita di perdere”.

Alla fine, però, ad ottenere il maggior numero di nomination, per la eliminazione all’orizzonte del serale di Amici 2023, é il cantautore allievo di Rudy Zerbi, Aaron Cenere: “Aaron non sempre é imbattibile”, si conviene tra Maddalena Svevi e Benedetta Vari.

Chi sarà eliminato al terzo serale di Amici 2023, il 1° aprile 2023?













