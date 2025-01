Amici 2025: la data delle nuove registrazioni

Lunga pausa natalizia per i programmi di Maria De Filippi che non sono ancora tornati in onda e per i quali c’è ancora da aspettare. Tutte le trasmissioni della De Filippi vengono registrate con qualche giorno di anticipo e, se le nuove puntate di Uomini e Donne saranno registrate oggi 3 gennaio e domani 4 gennaio, per la registrazione della nuova puntata di Amici ci sarà ancora da aspettare. Nella stagione televisiva attualmente in onda, infatti, le puntate di Amici sono state quasi tutte registrate di giovedì. Ad oggi, tuttavia, non è stata ancora registrata una puntata confermando, così, la non messa in onda del pomeridiano di Amici domenica 5 gennaio 2025.

I fan del talent show di canale 5, dunque, dovranno aspettare ancora prima di rivedere i propri beniamini dietro il bando della scuola più famosa d’Italia perché, come svela Amici News, la nuova registrazione è stata fissata per giovedì 9 gennaio.

Amici 2025: ecco quando torna il pomeridiano

Quando andrà in onda la nuova puntata del pomeridiano di Amici 2025? Con la registrazione fissata per giovedì 9 gennaio, la nuova puntata sarà trasmessa alle 14 su canale 5 solo domenica 11 gennaio. I giorni di attesa per rivedere cantanti e ballerini in classe sono ancora tanti. Tuttavia, martedì 7 gennaio, alle 16.05, al termine dell’appuntamento con Uomini e Donne, torna in onda il daytime di Amici, probabilmente con tutto quello che è accaduto prima della pausa natalizia e che non è stato ancora trasmesso.

Con il ritorno nella scuola dopo la pausa per le festività, per gli allievi di Amici, inizia la fase più difficile ovvero quella che porta al serale. Gli insegnanti saranno ancora più severi ed esigenti con tutti gli allievi per poter scegliere i più meritevoli di accedere alla fase serale ovvero a quella più importante del talent show di Maria De Filippi.