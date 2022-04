Amici 21, Aisha eliminata quarto serale in lacrime/ “Il compleanno più bello…”

Amici 21, Aisha Maryam è la prima eliminata al quarto serale

Il 9 aprile 2022, su Canale 5, va in onda il quarto serale di Amici 21 condotto da Maria De Filippi, che decreta le eliminazioni della cantante Aisha Maryam e il cantante Crytical al secolo Francesco Paone. La prima ad uscire di scena – dopo essersi aggiudicata la vittoria del contest indetto sul duetto messo in palio ad Amici 21 con One Republic, sulle note di Sunshine, Aisha Maryam, è la prima a rilasciare un’intervista esclusiva post-talent, ai microfoni di Wittytv.

“Sono contenta e mi dispiace –fa sapere tra le lacrime, incalzata, sulla sua esperienza artistica e personale avviata ad Amici 21-. Speravo che andasse diversamente, è andata come doveva andare. Quando vieni qui non vieni per conoscere altre persone, vieni per poter fare quello che ti piace fare. Quando poi vieni qui e costruisci dei rapporti umani, è brutto andarsene”. Al di là dell’amarezza legata alla sua uscita di scena dal talent, quando mancano ormai pochi passi alla finale di Amici 21, Aisha ammette di portare con sé del percorso di studio intrapreso al talent anche una maturità personale e delle conoscenza importanti, che rappresentano una fase determinante nella sua vita. ” Io entravo in camera, stavo là a scrivere, poi mi sono accorta che esistevano delle persone che erano lì ad ascoltare ciò che dicevo -fa sapere poi nell’intervento, visibilmente commossa-. Ho cominciato ad aprirmi, anche il mio 18esimo compleanno l’ho festeggiato con loro, i compagni di studio, e non ho mai festeggiato un compleanno così. Penso allo scorso anno ed ero da sola, quello di quest’anno è stato il compleanno più bello della mia vita, condiviso con le persone che fanno quello che faccio io. Gli voglio un bene dell’anima”. E a conclusione del suo intervento: “Una cosa che vorrei dire qua è che non è finita qua. Grazie a tutti quanti. Mi mancherà tanto fare soundchek”.

Aisha Maryam si consola con il Premio Marlù

Dopo essersi aggiudicata la vittoria del contest per il duetto sulle note di Sunshine con One Republic, la cantante di Buenos dias ed ormai ex pupilla di Lorella Cuccarini, Aisha Maryam, non esce di scena dal talent con le mani vuote. Ad Amici 21, lei si aggiudica, infatti, il premio Marlù del valore di 7mila euro, che viene conferito a ciascuno dei concorrenti eliminati al talent di Maria De Filippi.

