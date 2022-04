Aisha, Amici 21/ Finisce in lacrime per Christian: “Lui sa quello che…”

Aisha Maryam si svela su Christian Stefanelli ad Amici 21

Alla vigilia del terzo serale di Amici 21, previsto per la prima serata del 2 aprile 2022 su Canale 5, Aisha ha un momento di sconforto nella casetta dei talenti e lo condivide con Carola Puddu. Il motivo alla base del momento no vissuto nella scuola di Canale 5? La lontananza dell’ormai ex Amici 21, Christian Stefanelli, ballerino di hip-hop e break dance, per il quale ora la cantante e pupilla di Lorella Cuccarini non nasconde di nutrire un sentimento forte, tale da non riuscire ad accettare l’assenza dalla sua vita del 18enne originario di Bergamo.

Il momento di sconforto per Aisha Maryam si registra nel corso del daytime che precede il terzo serale di Amici 21, quando distesa su un letto con Carola, l’anima black della scuola di Canale 5, scoppia in lacrime in ricordo di Christian Stefanelli: “E’ veramente una bella persona, sa quello che penso, sa tutto quanto, che poi è una di quelle persone silenziose che sanno esserci ed è importante”.

Carola Puddu conforta Aisha Maryam ad Amici 21

Di tutta risposta, dinanzi alle lacrime di Aisha Maryam, Carola Puddu rincuora la cantante, invitandola a considerare il dato di fatto che le vere amicizie non possono finire, al di là delle distanze, in riferimento alla lontananza del ballerino dalla scuola di Canale 5. Che possa bastare il conforto di Carola Puddu a risollevare il morale di Aisha Maryam, quando ormai la competizione del serale di Amici 21 si fa sempre più agguerrita? Nel frattempo, l’anima black della scuola di Maria De Filippi può esultare dal punto di vista professionale, in quanto è stata scelta da Ryan Tedder di One Republic, per un duetto internazionale sulle note di Sunshine.

Christian Stefanelli, che ha lasciato il segno ad Amici 21, intanto, sarà insieme all’altra eliminato al secondo serale dello show, Calma, negli studi tv del doppio appuntamento del weekend in corso di Verissimo.

