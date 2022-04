Alex, Amici 2022/ Presenta l’inedito:”Senza chiedere permesso”

Amici 2022, Alex prepara l’inedito Senza chiedere permesso: cosa accade prima del terzo serale

Alla vigilia del terzo serale Amici 2022 di Maria De Filippi, atteso per il 2 aprile 2022 su Canale 5, Alex al secolo Alessandro Rina prepara il rilascio del nuovo inedito, dal titolo Senza chiedere permesso. Un brano che vuole essere un inno alla libertà. Un inedito che i fan più fedeli del cantante considerano un “current mood”, complici i tempi di pandemia da Coronavirus e le annesse restrizioni preventive. In occasione del terzo serale Amici 2022, dove si assenterà il giudice Stash Fiordispino per riscontrata positività al virus, Alex sarà chiamato ad affrontare un guanto di sfida contro Luigi Strangis, sulle note di Sex bomb. Accetterà il pupillo di Lorella Cuccarini la prova lanciata dal team capeggiato da Rudy Zerbi? Chissà. Nel frattempo, Alex si gode i frutti dell’esibizione promozionale del nuovo inedito, Senza chiedere permesso.

Le reazioni dell’occhio pubblico al nuovo inedito di Alex targato Amici 2022

Alessandro Rina al secolo Alex raccoglie delle impressioni positive degli internauti e non mancano per lui neanche critiche sul profilo Instagram di Amici 2022, dove in in particolare emergono tra gli altri pareri: “Aspettavo questo momento, la scrittura di Michele Bravi è poesia”, dichiara qualcuno, poi emerge l’emoticon a forma di esplosione della mentore di Alex, Lorella Cuccarini, e ancora- oltre a chi gli contesta di essere solo una bella voce, incapace di emozionare- altri commenti positivi sul conto del cantante, in lizza per la vittoria del montepremi finale del talent di Canale 5.

Chi riuscirà a vincere Amici 2022? Alex può dirsi tra i concorrenti del serale più quotati alla vittoria di Amici 21, secondo le quote di scommesse dei bookmakers. Staremo quindi a vedere se il giovane riuscirà a confermarsi al quarto serale, superando le eliminazioni del terzo tra i 9 appuntamenti serali previsti di Amici 21.

