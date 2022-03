Amici 21, Calma e Christian eliminati/ “C’è ancora tempo per i sogni” Aisha in lacrime

Amici 21, il post-secondo serale è amaro per i concorrenti in corsa per la vittoria finale: il messaggio dell’eliminato Calma

Nell’attesa del terzo serale di Amici 21, previsto per il prossimo 2 marzo 2022 su Canale 5, nella casetta dei talenti arriva il videomessaggio di uno dei due eliminati al secondo serale, ovvero Calma. Calma al secolo Marco Barbieri, nel suo ultimo videomessaggio destinato ai compagni di talent, si dichiara speranzoso di poter proseguire la conoscenza avviata con gli ormai ex compagni di studio nella scuola di Maria De Filippi, senza risparmiarsi un bilancio consuntivo sull’esperienza intrapresa al talent segnata negli ultimi giorni dallo spinoso caso “La paranza“, che lo ha visto rifiutare l’assegnazione di Rudy Zerbi sulle note del tormentone di Daniele Silvestri.

“Ciao ragazzi, gli ultimi giorni sono stati davvero difficili per me ma me ne vado via, con un sacco di sorrisi e ricordi belli, c’è ancora tempo per i miei sogni… io auguro a tutti voi il meglio. So benissimo quanto ilo mio carattere sia difficile, io voglio veramente bene a tutti, compreso il mio nemico Alex. Spero di vedervi fuori da qua, di divertirci, vi porto tutti nel cuore. Ciao”, è il messaggio che Calma al secolo Marco Barbieri lascia agli ex compagni di studio, con quest’ultimi che restano sopresi per l’ultimo gesto dell’ex Amici e cantautore di Routine, che sembra seguire le orme dei grandi autori della musica italiana, del calibro di Gianluca Grignani.

Da parte dell’altro eliminato al secondo serale di Amici 21, Christian Stefanelli, invece non è pervenuto alcun videomessaggio per la classe dei 16 concorrenti in corsa alla fase finale del talent di Maria De Filippi. E intanto, tra i concorrenti ballerini e cantanti, si fa sentire il peso dell’assenza di Calma e Christian nella casetta del talent-show. Nunzio Stancampiano, ballerino latinista, finisce in lacrime per Calma, che ha lasciato al resto della classe delle piadine. E Aisha piange al ricordo di Christian Stefanelli, ballerino di hip hop, che nonostante la rinascita artistica avuta al secondo serale non è riuscito a tenersi il banco di ballo nella scuola di Amici 21: “Mi dispiace che se ne sia andato, una bella persona. Mi manca un sacco, una persona silenziosa, ma la sua presenza è importante”. A sostenere Aisha è Carola Puddu, ballerina di danza classica: “Le persone che ho dovuto lasciare sono con me sempre”.

Nel frattempo, anche Carola vive un momento di sconforto, che potrebbe preannunciare per lei l’eliminazione dal talent, e a confortarla è LDA…











