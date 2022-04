Amici 21, Carola in lacrime “Non abituata alla competizione”/ Anbeta la rincuora

Amici 21, Carola Puddu ha uno sfogo prima del quarto serale

Alla vigilia del quarto serale di Amici 21, previsto per il 9 aprile 2022 su Canale 5, Carola Puddu (pupilla di Alessandra Celentano), ha uno sfogo in sala-prove. Questo, dopo aver ricevuto la nomination dei concorrenti di Amici 21, in quanto indicata tra i papabili candidati all’eliminazione dal talent. “Non sono abituata a questo tipo di competizioni… “, dichiara nello sfogo condiviso in lacrime in sala prove, con la professionista storica del corpo di ballo di Amici, Anbeta. E la ballerina Anbeta Toromani, in una impeccabile forma fisica, rincuora l’aspirante ballerina professionista, che ora vive un periodo di crisi personale e artistica nella scuola più amata dagli italiani: “Ma anche fuori da qua, è così, anche nel nostro mondo è così, è difficile da accettare, ma devi accettarlo”.

Il riferimento del dialogo tra le due danzatrici è alle opinioni espresse dai compagni di studio di Carola alle nomination espresse in prospettiva delle future eliminazioni di Amici 21, occasione in cui diversi concorrenti hanno esplicitamente indicato la pupilla di Alessandra Celentano come una degli anelli più deboli del circuito danza del talent di Maria De Filippi.

Anbeta Toromani torna ad Amici 21: il conforto a Carola Puddu

Il grande ritorno al talent di Anbeta Toromani, ballerina professionista storica di Amici di Maria De Filippi, è segnato anche dalle parole di conforto che l’étoile riserva all’aspirante professionista e concorrente in corsa al serale di Amici 21, Carola Puddu. ” Un artista vorrebbe piacere a tutti nello stesso modo, ma non è possibile. L’importante è che tu faccia quello che piace a te”, conclude quindi nel suo intervento di conforto per Carola, Anbeta.

Che Carola Puddu possa, quindi, finire a rischio eliminazione al serale di Amici 21? Nel frattempo, le anticipazioni tv indicano come nuovi eliminati, al quarto serale di Amici 21, Aisha Maryam e…











