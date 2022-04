Amici 21: Crytical secondo eliminato, quarto serale/ “Oltre la maggiore età, mi porto la maturità…”

Amici 21 quarto serale, Crytical è il secondo eliminato dopo Aisha

Il 9 aprile 2022, su Canale 5, è andato in onda il quarto serale di Amici 21 condotto da Maria De Filippi, che ha registrato le eliminazioni dei cantanti Aisha Maryam e Crytical al secolo Francesco Paone. Quest’ultimo, eliminato al termine del ballottaggio condiviso con il latinista Nunzio Stancampiano, ha rilasciato una prima intervista post-Amici 21 ai microfoni di Wittytv. Un bilancio consuntivo più che positivo, che Crytical descrive come una fase di transizione nella sua vita.

Crytical eliminato da Amici 21/ Perde contro Nunzio! Lacrime fermate da Stash...

“Sono soddisfatto del percorso – fa sapere il rapper, da ormai ex pupillo di Anna Pettinelli al talent di Canale 5-, perché sono entrato minorenne, e esco da maggiorenne e credo che oltre la maggiore età porto con me la maturità. Vengo da un ambiente molto underground, ho sempre avuto questo stile. Allargare i propri confini e fare cose nuove qua dentro è una cosa complicata, specialmente per chi viene dal mio mondo”. Poi, non si risparmia delle dichiarazioni sul suo esordio nel mondo della musica, avviato da artista underground, di strada: “Ho iniziato a fare tutto su una panchina, sono sempre stato solo a fare tutto ciò che faccio. Ora penso che la mia bolla possano condividerla molti altri, con la mia panchina, il mio prato”. Com’è stato respirare aria d’arte tra i banchi della celebre scuola di Maria De Filippi? ” Respirare arte h24, con persone che condividono con te la stessa cosa, e hai modo di confrontarti con loro, ti dà un bagagliaio molto grande”, ammette.

AMICI 21 SERALE 2022, 4a PUNTATA/ Eliminati, diretta: fuori Aisha e Crytical ma...

Crytical lascia Amici 21: Stash e il premio Marlù lo consolano

Il cantante de Le mie parole sono armi, Crytical, lascia Amici 21, ma non con le mani vuote. Nello specifico al rapper, il giudice Stash Fiordispino offre la possibilità di prendere parte all’opening dei suoi prossimi live-concert. Una chance che Crytical sembra voler accettare molto volentieri. Ma non è tutto. Il rapper si aggiudica anche il premio Marlù, del valore di 7mila euro, che viene conferito a ciascun eliminato alla fase serale di Amici 21.

LEGGI ANCHE:

NUNZIO O CRYTICAL, CHI È STATO ELIMINATO AMICI 2022?/ Fuori il rapper di Pettinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA