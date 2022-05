Amici 21, è finita tra Alex e Cosmary? / Gli indizi che non lasciano dubbi

Amici 21, Alex e Cosmary si sono lasciati? La lovestory che appassiona

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con la loro lovestory avviata sotto i riflettori della scuola di Amici 21 e in seguito alla finale del talent, che ha conferito ai 6 finalisti premi e riconoscimenti importanti tra le polemiche più disparate, c’è chi si chiede se sia giunto al capolinea il loro amore fuori dal programma. Si tratta di Alex (Alessandro Rina) e Cosmary Fasanelli. Lui, ex allievo di Lorella Cuccarini e lei ex allieva di Alessandra Celentano hanno fatto sognare il pubblico tv del talent di Canale 5 nel mezzo della loro convivenza nella scuola di Maria De Filippi, vissuta tra alti e bassi, fino al giorno in cui per una sfida che ha visto Cosmary battersi all’ultimo sangue con John Erik quest’ultimo non ha battuto la ballerina modern. Alex ha avuto accesso al serale senza Cosmary e poco prima di accedere alla finale del talent ha però avuto modo di confrontarsi con la fiamma conosciuta nella scuola in un collegamento telefonico voluto da Maria De Filippi. Anche in quest’ultima circostanza, Alex non è riuscito a mettere a nudo i suoi sentimenti nutriti verso la ballerina mantenendo la riservatezza che tanto lo contraddistingue. Una condotta che – a detta di molti telespettatori- lascerebbe intendere che tra Alex e Cosmary i rapporti si siano incrinati per via della distanza tra loro.

A pochi giorni dalla messa in onda della finale di Amici 21, intanto, i diretti interessati lanciano dei primi segnali sul post-Amici 21 che a quanto pare li vede condividere del tempo insieme.

Gli indizi della “coppia” targata Amici 21

Ebbene sì, in queste ore, riattivatisi sui loro rispettivi profili Instagram, tra le stories Cosmary Fasanelli e Alex hanno lasciato intendere di essere insieme. Come? Cosmary ha condiviso tra le stories la foto che ritrae Alex con il cane e il cantante di Senza chiedere permesso ha a sua volta condiviso tra le storie il primo piano della bella ballerina. Due immagini che sono ora virali sui social e alla luce delle quali, c’è chi tra gli internauti ora ritiene che sia ancora in corso la lovestory avviatasi tra i due ex Amici 21 nella scuola di Canale 5. Sarà il tempo, comunque, a rivelare di più.

