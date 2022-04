Amici 21 eliminati quarto serale e ballottaggio/ Aisha e Crytical fuori, è polemica

Amici 21, quarto serale: Aisha e Crytical eliminati: le votazioni dei 3 giudici

Alla vigilia del quarto serale di Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il 9 aprile 2022 su Canale 5, i beninformati Amici news e Il vicolo delle news lanciano via social il primo e il secondo eliminato registratisi al nuovo appuntamento tv del talent, ovvero Aisha Maryam e Crytical al secolo Francesco Paone. I due giovani cantanti, rispettivamente settima eliminata e ottava eliminata, dopo gli eliminati al talent in ordine cronologico Gio Montana, Alice Del Frate, Calma al secolo Marco Barbieri, Christian Stefanelli, John Dela Cruz e Leonardo Lini, sono ora al centro di una polemica in corso che vede il web contestare a gran voce la loro eliminazione allo show di Canale 5, rispetto alle votazioni dei giudici ad esse adibiti al serale di Amici 21: Stash Fiordispino (che torna al ruolo di giudice dopo la sostituzione di Sabrina Ferilli al terzo serale, ndr), Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino (immortalato in alcuni scatti di Chi al parco con l’ex moglie storica, Belen Rodriguez).

Luca Jurman, appello a Lorella Cuccarini/ "Non sminuire i coristi ad Amici 21!"

Il quarto serale di Amici 21 parte con la prima manche, che vede il team facente capo ad Alessandra Celentano & Rudy Zerbi sfidare il team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: LDA al secolo Luca D’Alessio sfida Nunzio Stancampiano e il punto va al cantante LDA; Carola Puddu e Michele Esposito sfidano Sissi e la prova è annullata; Luigi Strangis sfida Alex al secolo Alessandro Rina in un guanto di sfida e il punto va a Luigi. A vincere la prima manche sono i Cele-Zerbi, che mandano a rischio eliminazione Sissi al secolo Silvia Cesana, Alex al secolo Alessandro Rina e Aisha Maryam. I 3 giudici eliminano Aisha, prima eliminata al quarto serale di Amici 21.

Amici 2022, LDA sonnambulo spaventa tutti/ Nunzio terrorizzato grida: "Redazione!“

La seconda manche si apre con un secondo scontro tra i Cele-Zerbi e i Cucca-Todo: LDA sfida Alex e il punto va ad Alex; LDA sfida Serena e Nunzio e il punto va a LDA; Michele Esposito sfida Sissi e il punto va a Sissi. A vincere la seconda manche sono i Cele-Zerbi, che mandano a rischio eliminazione Serena Carella, Nunzio Stancampiano e Alex. A finire al ballottaggio per il secondo eliminato al 4° serale di Amici 21 è Nunzio, per il secondo serale consecutivo.

La terza manche si apre con i Zerbi-Cele che sfidano il team Petti-Pepa: Luigi Strangis sfida Albe al secolo Alberto La Malfa e Crytical al secolo Francesco Paone e il punto va ad Albe e Crytical; Michele sfida Dario Schirone in un guanto di sfida e il punto va a Michele; Luigi sfida Crytical e il punto va a Luigi. Siccome il team perdente Petti-Pepa rimane composto da tre membri, i superstiti sono finiti direttamente a rischio e i giudici hanno mandato al ballottaggio contro Nunzio per il secondo eliminato, Crytical.

Aisha Amici 21, Pettinelli asfalta "Bravina, ma non emoziona"/ La cantante in crisi

Il secondo ballottaggio al quarto serale Amici 21 elimina Crytical, dopo Aisha: è polemica

Il ballottaggio per il secondo eliminato al quarto serale di Amici 21 si preannuncia infuocato, con il rapper Crytical e il latinista Nunzio in sfida per salvarsi dal rischio eliminazione. Secondo quanto preannuncia Il vicolo delle news, il secondo eliminato scelto dai giudici, dopo Aisha, è Crytical e per il secondo serale consecutivo Nunzio si salva. Crytical è il secondo eliminato, dopo Aisha prima eliminata, al quarto serale di Amici 21. Un verdetto che dà ora vita alle reazioni avverse tra le più disparate sui social, in particolare alla polemica web che accusa la giuria di aver impoverito la classe canto con le eliminazioni di due cantanti validi registrate tra i cantanti, al quarto serale.

“Evvai, Nunzio salvo”, “Crytical non ti meritano”, “Io sotto choc davvero”, “Prevedibile”, si legge tra i commenti social del web rilasciati sul secondo eliminato. Sulla prima eliminata Aisha, c’è chi tra gli internauti grida allo spoiler fake, sostenendo che il primo eliminato sia Albe, tra i cantanti. Poi, si leggono altri commenti ancora: “Ci avrei scommesso su Aisha, anche se prima di lei meritavano di uscire Serena e Nunzio”, “Gli One Republic la scelgono per un duetto e questi giudici la lasciano scappare, boh…”. Al quarto serale di Amici 21, stando agli spoiler tv, si parlerà della vittoria di Aisha del contest sul featuring con One Republic in Sunshine, il cui rilascio è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 aprile 2022, su tutte le piattaforme musicali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA