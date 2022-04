Leonardo Lini, Amici 21/ È il secondo eliminato al terzo serale? Le anticipazioni tv

Amici 21, Leonardo Lini è indicato come il nuovo eliminato: gli spoiler del terzo serale

Alla vigilia del terzo serale di Amici 21 di Maria De Filippi, la cui messa in onda è prevista per il 2 aprile 2022 su Canale 5, Leonardo Lini è indicato dalle anticipazioni tv fornite da Amici news come uno dei nuovi eliminati dal talent. Nel dettaglio, il beninformato rende noto che il ballerino latinista nonché pupillo di Alessandra Celentano finisce al ballottaggio finale che lo vede schierato contro Nunzio Stancampiano, in chiusura del terzo serale di Amici 21.

Si preannuncia quindi essere una sfida a colpi di danze latino americane quella che vedrebbe Leonardo e Nunzio darsi battaglia all’ultimo sangue, per un posto al quarto dei 9 appuntamenti del serale di Amici 21 previsti. Tra Nunzio Stancampiano e Leonardo Lini, tuttavia, si è instaurata una bella alchimia tra le mura della casetta che accoglie i talenti concorrenti ammessi alla fase finale del talent di Maria De Filippi. Questo, nonostante i diversi guanti di sfida che ad oggi hanno visto i due latinisti schierati l’uno contro l’altro.

Chi è l’eliminato al terzo serale di Amici, tra Nunzio e Leonardo?

Le ultime anticipazioni tv, relative al terzo serale di Amici 21, preannunciano che Leonardo Lini non riuscirà a battere Nunzio Stancampiano, secondo il verdetto dei giudici adibiti alle votazioni, divenendo così il secondo eliminato dallo show dopo il preannunciato primo eliminato John Erik, anche lui ballerino ammesso al serale del talent di Canale 5.

Rispetto agli ultimi spoiler di Amici 21, intanto, sono molti i telespettatori che contestano l’uscita di Leonardo, ritenendolo un elemento valido nella danza per il serale del talent. Ma non solo. Perché, in rete, inoltre c’è chi contesta che la giuria adibita alle votazioni del talent stia conducendo un gioco al massacro dei ballerini, dal momento che per il terzo serale si prevedono le eliminazioni di due ballerini, dopo l’eliminazione di Christian Stefanelli, eliminato al secondo serale di Amici 21, dopo il cantautore Calma.

