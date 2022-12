Amici 22, Aaron Cenere: arriva la sorpresa di Vasco Rossi/ Le reazioni

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere riceve la comunicazione di una menzione di Vasco Rossi

Mentre i telespettatori attendono il ritorno in TV del consuetudinario daytime di Amici 22, previsto per il 9 gennaio 2023, al talent show Aaron Cenere diventa destinatario di una comunicazione sorprendente, che riguarda Vasco Rossi.

Amici 2022: Federica, Aaron e Tommy in lacrime dopo la classifica/ Eliminati?

Così come si evince da un nuovo contenuto esclusivo, disponibile in streaming su Wittytv, Aaron Cenere apprende che la sua cover eseguita all’ultima puntata domenicale di Amici 22 é stata condivisa tra le Instagram storie da parte di Vasco Rossi. Un gesto social importante, quello che il rocker di E… ha riservato online al biondo concorrente di Amici 22 di Maria De Filippi. Vasco Rossi ha nel dettaglio condiviso tra le sue storie la performance di canto che Aaaron ha registrato nello studio TV del talent, sulle note di Vivere o niente.

Amici 2022: Aaron Cenere svetta in Generazione zeta, su Spotify Italia/ Supera Wax...

“Sono contento -dichiara in una reazione a caldo, del tutto entusiasta, Aaron Cenere, non appena appreso il gesto social del Blasco nazionale -, soprattutto se gli é piaciuta la cover… io lí volevo essere Edoardo, anche se lui e Aaron sono molto simili”. Quindi, parla della sua performance, in cui ha messo a nudo il vero sé, Edoardo Boari, del quale Aaron Cenere é lo pseudonimo: “é normale che qualcosa sul palco sia finta. Peró lí volevo spogliarmi di tutte queste sovrastrutture”. Poi, il cantautore e concorrente di Amici 22 rivolge un pensiero ai suoi cari: “volevo salutare mamma e zio… svengono secondo me”.

Amici 2022, Aaron Cenere supera 1 milione di stream/ Il traguardo su Spotify

Aaron Cenere é promosso da Dardust

Nel frattempo, nella casetta dei talenti di Amici 22, Aaron Cenere non solo festeggia lo spirito delle vacanze di Natale 2022, ma si gode anche il successo. Dopo aver raggiunto un milione di stream su Spotify Italia con il singolo Universale, il cantautore dagli occhi di ghiaccio ha superato la prima fase di selezione della sfida a suon di bit che, nella celebre scuola, ha indetto il produttore musicale Dardust. Che avrà la meglio alla nuova sfida musicale?

Una sorpresa pazzesca per Aaron! Ecco la reazione del cantante dopo aver scoperto che la sua esibizione è stata condivisa da @vascorossi sulle sue storie Instagram! 🤩 #Amici22 https://t.co/904VKHyAST — Witty TV (@WittyTV) December 23, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA