Amici 22, Aaron Cenere non va in finale?/ “Il suo, uno show di Las Vegas”: l’affondo

Aaron Cenere é destinato a rivelarsi tra i nuovi eliminati di Amici 22 di Maria De Filippi e quindi fuori dalla finale del talent show? É il punto di domanda che nasce spontaneo, dal momento che il cantautore biondo e allievo di Rudy Zerbi riceve delle critiche aspre, al ritiro delle pagelle stilate da alcune tra le pregevoli testate giornalistiche in Italia. Così come emerge dal rinnovato daytime di Amici, datato 7 aprile 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Aaron Cenere si direbbe uno dei concorrenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 22 più divisivi nonché criticati, anche in negativo. Tra i pareri espressi in sede di pagelle della stampa, sul conto di Aaron Cenere, se da una parte una compagine di giornalisti ritiene che il biondo abbia ripreso in mano la bussola smarrita nella fase pomeridiana dopo un debutto brillante, al serale nel talent show in corso, dall’altra parte c’é chi invece lo critica aspramente. E tra le sentenze in negativo c’é chi contesta all’aspirante cantautore di successo di non essere in grado di prestare la voce alle canzoni romantiche se non in modo rude e urlato, e quindi di essere impossibilitato ad emettere suoni dolci. Ma non solo. C’é chi attribuisce alla musica del giovane l’etichetta dispregiativa di “show di Las Vegas”. Il che potrebbe voler tacciare Aaron di emulare i tipici spettacoli di artisti d’oltreoceano che si tengono nella sin-city, la città del peccato americana, mancando di riconoscibilità nella madrepatria, l’Italia.

Aaron Cenere divide il sentiment, ad Amici 22

La reazione di Cenere? “Vabbé, son pareri soggettivi”, dichiara Aaron quando la conduttrice Maria De Filippi gli chiede una reaction a caldo rispetto alle pagelle della stampa. Tuttavia, la diretta rivale del biondo, Angelina Mango, si dice avversa alla replica del rivale ad Amici 22, invitando il giovane a dare un peso alla critica: “ma bisogna darci peso, non saprei se leggerla con leggerezza”. Aaron replica alla rivale, prontamente, assicurando ai fan di non darsi per sconfitto: “io cercherò di crescere…se c’é il denominatore comune che urlo… ma non mi sgonfio per niente”.

E la critica per Aaron Cenere, talento divisivo di Amici 22, d’altra parte é anche positiva. Una compagine di giornali, tra Il giornale, All music Italia e Quotidiano nazionale, promuoverebbe il biondo seralista sulla base della cover sulle note di Ti sento dei Matia Bazar, “voto sette, intenso…Aaron sembra aver ritrovato la bussola e quando canta i Matia Bazar fa vincere a mani basse il team Zerbi & Cele”.

