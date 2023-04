Amici 22, Aaron Cenere si ispira ad Irama?/ Canta Nera da piccolo: web in tilt

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere canta sulle note di Irama: il video della cover diventa virale

Aaron Cenere vive una crisi nel mezzo della competizione di Amici 22 e, intanto, un video che lo ritrae mentre canta sulle note di Irama diventa virale nel web. Mentre si avvicina il quinto appuntamento TV serale del talent show di Amici, Aaron contesta la critica mossa a suo carico da uno dei giudici adibiti alle votazioni nella fase serale di Amici 22. Si parla di Cristiano Malgioglio, che seppur riconoscendo al cantautore biondo una buona dote vocale attribuisce al contempo all’allievo di Rudy Zerbi di non riuscire a rendersi veicolo di un’emozione nella musica. Aaron, però, non ci sta alla bocciatura sulla comunicazione nella musica. Ma sul suo conto, in particolare tra le sentenze rilasciate dai telespettatori del talent nel web, c’é chi muove anche altre critiche. In particolare tra gli utenti critici c’é chi taccia il biondo cantautore di Universale di ricordare artisti già noti, tra cui l’ex Amici, Irama.

E, nel mezzo della crisi che vive Aaron, spunta in rete il video di un Cenere adolescente, di 12 o 13 anni circa, che canta sulle note di Nera, uno dei primi singoli rilasciati in musica da Irama.

Le reaction al video-cover

Un video che ritrae Aaron in una cover personalizzata sulle note dell’ex Amici e con un taglio di capelli audace. Il contenuto videografico che ora trapela online manda, intanto, il web in tilt ed é virale. In particolare modo su TikTok, dove tra le reaction più disparate c’é chi sarebbe pronto a scommettere che Aaron si ispiri proprio ad Irama, tra le popstar italiane più amate del momento.”Sempre avuto personalità”, si legge, poi, tra i commenti social degli ascoltatori che giungono a margine del video di Aaron, “spero veramente che diventi un gran cantante lo adoro….il nostro Elfo”, “non si è mai più tagliato i capelli da quel giorno”, “Le stesse movenze di ora”.

