Amici 22, Aaron Cenere: svolta da cantante a ballerino, a Rock in Roma/ Le reazioni

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere si riattiva sul palco: é ospite a Rock in Roma -Full out e stupisce tutti

Aaron Cenere sorprende l’occhio pubblico, tornando al “vecchio amore” nutrito a suon di musica, l’hip hop, sul palco della reunion tra i talenti uscenti di Amici 22, Rock in Roma -Full out. Il concerto evento che ha visto protagonisti i talenti ballerini e cantanti uscenti dell’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, Amici 22, e andato in onda sulle reti Mediaset il 20 giugno 2023, registra una performance inaspettata da parte del cantautore Aaron Cenere. In occasione dell’evento post-Amici, il biondo talento uscente di Amici 22, oltre ad esibirsi nel canto -con in particolare l’esibizione live del singolo Universale – registra una performance a colpi di dance moves.

Si tratta di una performance di appassionanti passi di hip hop, sulle note di In da club di 50 cent, occasione in cui – nel mezzo dell’evento musicale post-Amici 22 di Maria De Filippi- il cantautore pop di Universale sfodera il potenziale in termini di carisma e capacità in fatto di danza. Questo, sulla base di quanto acquisito con l’esperienza pregressa che lui maturava in passato come ballerino, ancor prima di prendere parte al talent show trasmesso sulle reti Mediaset.

L’esibizione inaspettata di hip hop con protagonista Aaron Cenere, intanto, é immortalata in un video caricato sul sito web di streaming free di Amici di Maria De Filippi, Witty TV, e registra un esorbitante volume di interazioni social di consenso del popolo degli internauti tra like, commenti e condivisioni di esultanza. L’occhio pubblico si palesa sorpreso della ritrovata verve nell’hip hop di Aaron Cenere, in particolare la maestra di danza classica uscente di Amici 22, Alessandra Celentano.

La tanto temuta maestra, che al termine della performance si complimenta non a caso con il cantautore uscente dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi per l’operato da talento poliedrico sfoderato all’evento di reunion targato Rock in Roma – Full out condotto da Nicolò De Duvity, Isobel Fetiye Kinnear e Giulia Stabile. Insomma, che Aaron Cenere possa debuttare presto nel ruolo di performer, ballerino e cantautore ispirato al pop d’oltreoceano, anche in occasione di un tour in musica, non può dirsi un’ipotesi azzardata.

