Amici 22, Aaron scelto da Zef: “Produco Universale”/ “Una scrittura intensa”

Il nuovo appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, il daytime in onda il 29 settembre 2022 su Canale 5, vede Aaron Cenere ricevere un messaggio da Zef, il produttore che ha scelto di produrre al giovane cantautore, Universale. L’allievo di Rudy Zerbi nella celebre scuola di canto e ballo prodotta da Maria De Filippi, Aaron Cenere, celebra i suoi 18 anni in questi giorni con la sensazionale notizia della vittoria del contest indetto ad Amici 22 dalla speaker Radio Zeta, Federica Gentile, a titolo del brano più radiofonico del talent, che ha premiato Universale. “Come un rifugio costruito tra paura e indecisione, tu eri sola e universale. Come una canzone é per me solo amore universale”, canta Aaron Cenere nella sua dichiarazione d’amore universale, dove il bello e il brutto tempo diventa celebrazione ininterrotta della vita, in un parallelo tra luci e ombre del rapporto uomo-vita con il susseguirsi altalenante delle stagioni e di una storia d’amore, che continua anche dopo la fine apparente, perché nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma, come per la legge della conservazione della massa di Antoine-Laurent de Lavoisier.

Zef é rimasto particolarmente colpito dal pezzo di Aaron, tanto che intende produrlo, modernizzandone la melodia: “Ho ascoltato il tuo pezzo Universale che produco insieme a Starchild, un giovane producer, molto interessante la ballata, molto intensa, va un po’ modernizzata la parte ritmica. Vedremo che verrà fuori”. E Aaron Cenere festeggia: “Pensavo a come sarebbe stato bello vantarsi di una prod con Zef, toppissimo!”.

Zef é un affermato producer che vanta, tra le altre, la produzione di hit del calibro di Farfalle di Sangiovanni e La coda del diavolo di Elodie. E con il primo inedito prodotto di Amici 22, in proporzione, Aaron Cenere potrebbe minacciare il record di stream e per il disco d’oro conseguiti in tempi biblici ad Amici 21 da Quello che fa male, primo singolo del fenomeno pop Luca D’Alessio in arte LDA.

